Bomberos de Esquel se capacitaron en el uso de la nueva cámara térmica

El personal de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel formó parte de una capacitación virtual para profundizar en el funcionamiento y las aplicaciones de la cámara térmica. Este equipamiento tecnológico fue donado al cuartel por la Municipalidad de Esquel para su utilización en diferentes intervenciones de emergencia.

Se trata de un equipamiento de alto valor y poco frecuente en los destacamentos del país, diseñado para facilitar tareas de rescate y detección en contextos de visibilidad nula, como incendios estructurales confinados donde el humo impide ver a simple vista.

La instrucción teórica se centró en la correcta manipulación del dispositivo, el cual facilita la localización de personas y la identificación de puntos calientes en ambientes con nula visibilidad a causa del humo. Desde la entidad destacaron el espacio de aprendizaje y agradecieron a los coordinadores a cargo de la actividad por compartir los conocimientos técnicos con el personal de la localidad.

Fuente: Bomberos Voluntarios de Esquel

EBW