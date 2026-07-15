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Por Redacción Red43

Lluvia y animales sueltos en la Ruta 259 entre Esquel y Trevelin

Vialidad Nacional emitió el primer parte de rutas de este miércoles. Solicitan transitar con extrema precaución por calzada mojada, presencia de barro en banquinas y ráfagas de viento. 
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional presentó el primer informe vial de este miércoles 15 de julio en el marco del Plan Invernal, detallando las condiciones de transitabilidad para la zona. El reporte oficial hace especial hincapié en el tramo de la Ruta Nacional Número 259 que une las localidades de Esquel y Trevelin.

 

Actualmente, la calzada se encuentra mojada por lluvias y presenta acumulación de agua en diversos sectores del trazado. Asimismo, las banquinas están húmedas y registran barro en algunas zonas, lo que representa un riesgo adicional en caso de tener que detenerse a la vera del camino.

 

A este panorama se suman ráfagas de viento y la presencia de animales sueltos en el sector, por lo que se solicita a los conductores extremar las medidas de seguridad y transitar con mucha precaución. Personal y equipos de Vialidad Nacional ya se encuentran realizando los recorridos preventivos habituales sobre la calzada para garantizar la seguridad de los viajeros.

 

Para quienes necesiten emprender viaje hacia otras zonas, el organismo recordó que se puede consultar el estado de la totalidad de las rutas nacionales en la provincia de Chubut a través de su sitio web oficial, www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.

 

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