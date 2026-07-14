Abogado detenido por intentar entrar droga a un penal de la provincia

Un abogado fue detenido este lunes luego de intentar ingresar distintos elementos prohibidos a la Unidad Federal N°6 de Rawson. El procedimiento fue realizado por personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante un control de rutina y el caso quedó bajo investigación judicial.

Según informó la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, el letrado había concurrido al establecimiento para visitar a dos de los ocho internos que representa legalmente. Al momento de reingresar a un sector del penal, los agentes advirtieron una actitud que despertó sospechas y resolvieron realizar una inspección con tecnología de detección de drogas.

De acuerdo con la información oficial, durante la requisa encontraron aproximadamente medio kilo de cocaína y medio kilo de marihuana ocultos entre sus prendas. Además, el abogado llevaba un teléfono celular, una tarjeta SIM y una navaja, elementos cuyo ingreso al establecimiento está prohibido.

Todo el material fue secuestrado por el personal penitenciario y el abogado quedó detenido, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades penales.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Monteoliva confirmó el procedimiento y sostuvo que "en nuestras cárceles hay ley y orden". Además, lanzó una frase que rápidamente se viralizó: "Este abogado ahora necesita abogado".

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del letrado involucrado ni de los internos a quienes iba a visitar.

MA