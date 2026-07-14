Detienen a un hombre con pedido de captura en el Hospital de Trevelin

El lunes a las 15:20 horas, el personal policial de la Comisaría Distrito Trevelin tomó conocimiento, a través del personal del Hospital Rural Trevelin, sobre el ingreso de un hombre que poseería un pedido de captura.

Ante esta situación, los efectivos policiales procedieron a la correcta identificación del sujeto en el lugar.

Tras verificar sus datos filiatorios en los sistemas informáticos policiales, se constató que efectivamente registraba un pedido de captura vigente. Por tal motivo, se procedió a la inmediata detención del ciudadano, identificado como Pablo Patricia A.

Fuente: Policía del Chubut

EBW