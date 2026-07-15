Recuperan elementos sustraídos tras allanamiento en Trevelin

En horas del mediodía de hoy se denunció ante la Policía de Trevelin un hecho delictivo contra la propiedad. A partir de esa denuncia y del trabajo conjunto entre el personal de la Comisaría interviniente y los sabuesos de la División de Investigaciones de Esquel, se concretó un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle Libertad al 200, aproximadamente, en la localidad de El Molino.

En el lugar se logró hallar y secuestrar el botín que había sido denunciado como sustraído en el hecho que se investiga.

Este avance en la causa también permitió orientar las pesquisas hacia los presuntos autores. La principal hipótesis apunta a dos sujetos oriundos de la zona del valle provincial. Uno de ellos ya fue detenido en la jornada de ayer 13 de julio, luego de que la policía constatara que registraba un pedido de captura activo ordenado por la Justicia ordinaria de Trelew.

En el caso interviene el Ministerio Público Fiscal de Esquel.