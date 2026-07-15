Movilizó a la policía porque lo creían maniatado, pero dijo que necesitaba “pensar y desconectarse”

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, aseguró que nunca existió un robo ni una persona maniatada en un edificio ubicado sobre Sarmiento y Belgrano. Explicó que la intervención policial se originó por la preocupación de un amigo que no lograba comunicarse con el propietario del departamento ubicado en el tercer piso de un edificio en Sarmiento 708 y pidió "responsabilidad" al momento de difundir información.

El comisario admitió que el procedimiento policial se realizó el pasado 9 de julio luego de que un hombre solicitara la intervención de los efectivos al no poder comunicarse con un amigo que reside en ese edificio. Ante la preocupación y el temor de que le hubiera ocurrido algún hecho de gravedad, personal policial acudió al lugar para verificar la situación.

Sin embargo, horas después el propietario del departamento se comunicó telefónicamente con su amigo y le informó que se encontraba en buen estado de salud. Según relató, había apagado su teléfono celular porque necesitaba "pensar y desconectarse".

"Los efectivos esperaron hasta que la persona llegara al domicilio para constatar que se encontraba en perfecto estado de salud y hasta ahí llegó su intervención", explicó Mulero, descartando que hubiera existido un hecho delictivo.

Sin embargo, esta versión contrasta con la que habría dado el propio involucrado a sus íntimos, donde hizo mención a una camioneta que supuestamente tenía a la venta y por la cual debió ausentarse. Dio otros detalles que este lunes desmintió por escrito ante la Policía, desde donde se aclaró que se trata de un hombre de 51 años, desempleado del rubro petrolero y que también admitió haber sido “prestamista”.

El jefe policial manifestó su preocupación por la difusión de versiones que daban cuenta de un supuesto robo violento y de una persona maniatada, afirmando que esa información "no fue chequeada" antes de ser publicada.

"Queremos llevar tranquilidad a los vecinos de Comodoro Rivadavia. Lo que pedimos es que los medios chequeen la información y sean responsables a la hora de comunicarle a la sociedad", expresó.

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