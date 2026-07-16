Agostina Kadomoto asumirá la banca del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante

Quedó formalmente confirmada la incorporación de la médica generalista Agostina Kadomoto al Concejo Deliberante de Esquel para cubrir la vacante en el bloque de Unión por la Patria, tras el lamentable fallecimiento del concejal Fernando González Raposeiras. La resolución se tomó respetando el orden correlativo de la lista de candidatos, donde figuraba como primera suplente, criterio avalado por los antecedentes institucionales del cuerpo legislativo local.

Kadomoto, quien trabaja en el servicio público de la salud en Esquel dentro del área externa del Hospital Zonal y cuenta con una trayectoria de militancia social en la región, prestará juramento oficial durante la primera sesión ordinaria pautada para el primero de agosto, restituyendo así la totalidad de los diez integrantes del cuerpo legislativo de la ciudad.