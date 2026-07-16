Ingram recibió al intendente del Parque Nacional Los Alerces

Con una amplia agenda de por medio, el intendente de Trevelin Héctor Ingram se reunió con el intendente del Parque Nacional Los Alerces, Ariel Rodríguez.

El coordinador de Gabinete de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, Livio Espinoza y la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, fueron también parte del encuentro en el que se ratificó por ambos Intendentes, la decisión de continuar consolidando el trabajo interinstitucional y la colaboración recíproca tanto en materia de dar respuestas a necesidades de las poblaciones locales como al desarrollo turístico.

R.G