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16 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Ingram recibió al intendente del Parque Nacional Los Alerces

El intendente de Trevelin, Héctor Ingram, se reunió con autoridades del Parque Nacional Los Alerces para ratificar el trabajo conjunto y fortalecer acciones vinculadas a las necesidades locales y el desarrollo turístico de la región.
Por Redacción Red43

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Con una amplia agenda de por medio, el intendente de Trevelin Héctor Ingram se reunió con el intendente del Parque Nacional Los Alerces, Ariel Rodríguez.

 

El coordinador de Gabinete de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, Livio Espinoza y la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, fueron también parte del encuentro en el que se ratificó por ambos Intendentes, la decisión de continuar consolidando el trabajo interinstitucional y la colaboración recíproca tanto en materia de dar respuestas a necesidades de las poblaciones locales como al desarrollo turístico.

 

 

 

R.G

 

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