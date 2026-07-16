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Por Redacción Red43

La Escuela N° 112 se prepara para su centenario con una renovación

La directora Gladys Ramírez destacó los trabajos de puesta en valor del polideportivo donde se realizarán los actos centrales y actividades por los 100 años de la institución.
Por Redacción Red43

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La Escuela N° 112 avanza con los preparativos para celebrar su centenario y uno de los espacios protagonistas de los festejos será el SUM, donde se desarrollarán las actividades centrales de la conmemoración.

 

En diálogo con Red43, la directora de la institución, Gladys Ramírez, destacó los trabajos de renovación que se están llevando adelante en el lugar y aseguró que el objetivo es que la comunidad encuentre un espacio renovado.

 

"Dado que los actos centrales y muchísimas de las actividades se van a hacer en el SUM, que es grande, grande, inmenso, es el segundo polideportivo de Esquel, entonces ese está siendo pintado, está quedando precioso", expresó.

 

La directora explicó que la puesta en valor forma parte de una preparación especial para recibir a la comunidad durante los festejos del aniversario. "La idea es hacer una buena renovación para que cuando vuelva la gente lo encuentre diferente", señaló.

 

Además, Ramírez destacó el estado actual del espacio y anticipó que estará listo para recibir las distintas propuestas previstas por el centenario. "Como se van a desarrollar todas las actividades centrales del centenario ahí, la idea es que esté precioso y ya, bueno, ya viste vos y vimos que está quedando precioso", concluyó. 

 

 

 

 

R.G

 

 

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