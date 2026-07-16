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16 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Con más de un centenar de expositores, comenzó la Expo Esquel

Con propuestas para toda la familia, comenzó una nueva edición de la Expo Esquel. Emprendedores y artesanos acompañados de espectáculos y gastronomía serán protagonistas de un evento que busca impulsar la producción y el desarrollo local.
Por Redacción Red43

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La ciudad comenzó a vivir este jueves una nueva edición de la Expo Esquel, uno de los eventos más importantes del calendario local, que reúne a emprendedores, productores y artistas locales.

 

 


Hasta el sábado, vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos stands, conocer el trabajo de emprendimientos locales, acceder a propuestas gastronómicas y disfrutar de una variada programación de espectáculos en vivo y actividades para toda la familia.

 

 

 


La apertura marca el inicio de un fin de semana donde se espera una importante concurrencia de público. Desde la organización destacaron la participación de expositores de distintos rubros y renovaron la invitación para que vecinos y turistas recorran la muestra y acompañen una de las celebraciones más representativas de la ciudad.

 

 

 

 


La Expo Esquel permanecerá abierta durante los próximos días con entrada gratuita y una programación que combina producción, cultura, gastronomía y entretenimiento para todas las edades.

 

 

F.P

 

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