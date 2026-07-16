Misterio en San Martín de los Andes: investigan si el hombre hallado muerto es de Esquel

El hallazgo se produjo este miércoles por la mañana en la calle Rohde al 650, frente a un supermercado céntrico de esa localidad neuquina. Un habitante del sector dio aviso a los efectivos policiales debido a un olor extraño que emanaba de una camioneta utilitaria que llevaba al menos dos días estacionada en el mismo sitio sin registrar movimientos.

Al arribar al lugar, el personal policial constató el deceso de un hombre de avanzada edad, estimativamente de más de 70 años, quien se encontraba en el interior del habitáculo junto a un perro, que está en resguardo de la Municipalidad.

En el sitio trabajaron agentes de la Policía y peritos de Criminalística para realizar los exámenes correspondientes sobre el vehículo y el cuerpo. De acuerdo con las primeras observaciones de las autoridades, no se detectaron signos visibles de violencia, por lo que la principal hipótesis de los investigadores se orienta hacia una muerte por causas naturales, posiblemente vinculada a un problema cardíaco.

Hasta el momento no se informó oficialmente la identidad de la persona fallecida, aunque de manera preliminar trascendió que podría tratarse de un vecino oriundo de la ciudad de Esquel. La Fiscalía interviniente ordenó la realización de la autopsia para determinar con precisión los motivos del fallecimiento y poder avanzar con la notificación formal a los familiares.

Imágenes Patagonia Press

EBW