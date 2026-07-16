Qué fotomultas ya se aplican en El Bolsón y cuáles comenzarán a sancionarse pronto

Las fotomultas forman parte del sistema de control del tránsito en El Bolsón desde hace más de un año, aunque todavía existen dudas entre los conductores sobre qué infracciones ya se sancionan y cuáles aún no. Para aclarar la situación, el director de Protección Civil y responsable del área de Tránsito, Leandro Romairone, explicó cómo funciona actualmente el sistema.

Según indicó el funcionario, las infracciones por cruzar semáforos en rojo y realizar giros indebidos ya se labran de manera automática en los puntos donde están instalados los dispositivos.

Semáforos en rojo y giros indebidos ya generan multas

Romairone señaló que el sistema de fotomultas se encuentra operativo desde hace más de un año en los semáforos ya conocidos de la localidad. "En semáforos en rojo y giros indebidos sí se labran las infracciones. El sistema está activo desde hace más de un año en los semáforos que ya conocemos en la localidad", explicó.

Esto significa que quienes incumplan estas normas de tránsito pueden recibir la correspondiente infracción.

Celular y cinturón de seguridad aún no están sancionando

En cuanto al control del uso del teléfono celular al conducir y del cinturón de seguridad, Romairone aclaró que la tecnología ya está instalada y preparada para detectar esas conductas, aunque todavía no se están emitiendo multas.

Los dispositivos ya están listos para detectar estas infracciones, pero aún no están aplicando las multas. Están en la fase final de calibración y puesta a punto del sistema", indicó.

Las sanciones comenzarán una vez que finalicen las certificaciones

El responsable del área de Tránsito adelantó que el inicio de las multas por estas infracciones será en el corto plazo.

Según explicó, resta completar las pruebas técnicas y obtener las certificaciones finales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo encargado de validar este tipo de dispositivos.

Una vez cumplido ese proceso, el sistema comenzará a sancionar automáticamente el uso del celular al volante y la falta de cinturón de seguridad, sumándose a las infracciones que ya detectan las cámaras instaladas en la ciudad.

O.P.