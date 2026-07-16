Así se vivió el histórico festejo en el Obelisco, visto desde el dron de Red43

Hay triunfos que se celebran. Y hay otros que quedan grabados para siempre. La victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, que selló el pase a la final del Mundial 2026, fue uno de esos momentos capaces de detener el tiempo y unir a todo un país bajo una misma bandera.

Minutos después del pitazo final, el Obelisco volvió a convertirse en el escenario de una de las postales más emblemáticas del fútbol argentino. Miles de camisetas celestes y blancas, banderas, bombos, abrazos, lágrimas y canciones coparon el centro porteño en una celebración que tuvo de todo: emoción, alegría y un profundo sentimiento de pertenencia.

Red43 fue parte de esa noche histórica y registró el festejo desde una perspectiva única. Con imágenes exclusivas captadas por su dron, Red43 acompañó el festejo y te muestra desde el aire la magnitud de una celebración que volvió a demostrar que, cuando juega Argentina, las diferencias desaparecen y el país entero late al mismo ritmo.

Desde las alturas, las imágenes revelan un Obelisco completamente vestido de celeste y blanco, con una multitud que cantó, saltó y abrazó a desconocidos como si fueran amigos de toda la vida. Una escena que se repite en cada gran conquista futbolera, pero que nunca deja de emocionar.

Mientras en Esquel las calles también fueron escenario de una fiesta inolvidable, en Buenos Aires el corazón futbolero del país volvió a latir con fuerza.

Porque hay partidos que se ganan. Y hay noches que un pueblo entero no olvidará.

R.G