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16 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Detuvieron una camioneta con carne de guanaco y decomisaron más de 70 piezas en Dolavon

La Policía detectó bolsas con carne durante un control vehicular. El conductor viajaba desde Gan Gan hacia Trelew y quedó notificado luego de que se decomisaran lomos, cuartos, paletas y otras piezas.
Por Redacción Red43

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Un importante decomiso de carne de guanaco se realizó este jueves al mediodía durante un operativo de control preventivo llevado adelante por personal de la Comisaría Distrito Dolavon.

 

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 12, en la intersección de la Ruta Nacional Nº 25 y la Ruta Provincial Nº 40, cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger para una inspección de rutina.

 

 

 

Al revisar la caja del vehículo, los policías observaron varias bolsas negras que contenían carne. Ante la consulta, el conductor manifestó que se trataba de carne de guanaco.

 

Frente a una presunta infracción a la Ley de Fauna, el rodado fue escoltado hasta la dependencia policial y se dio intervención a la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia.

 

Tras evaluar la situación, el organismo dispuso el decomiso de toda la mercadería y la notificación de las personas involucradas en el procedimiento.

 

Según informó la Policía del Chubut, el conductor viajaba acompañado por una mujer y ambos se desplazaban desde la localidad de Gan Gan con destino a Trelew.

 

En total, se secuestraron 24 lomos, 24 cuartos, 24 paletas y varias bañas, todas correspondientes a ejemplares de guanaco. La totalidad de la carne decomisada será destruida conforme a lo dispuesto por la autoridad competente.

 

 

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