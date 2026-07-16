Chubut exhibió sus riquezas gastronómicas y productivas en un importante evento nacional

Gracias al apoyo del Gobierno del Chubut, a través de los Ministerios de Producción y de Turismo y Áreas Protegidas, y la Casa del Chubut, destacados chefs y productores oriundos de distintos lugares de la provincia tuvieron la oportunidad de lucirse y despertar un gran interés por parte del público que este año asistió a la Feria Caminos y Sabores, que se desarrolló el último fin de semana en el Complejo Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trató de la vigésima edición de esta importante muestra federal que representa una gran vidriera para las diversas gastronomías y actividades productivas de las diferentes regiones del país, destacándose Chubut por el despliegue de un amplio espacio institucional destinado a promover la oferta turística y los sabores distinguidos con el sello “Origen Chubut”.

De esta manera, estuvieron presentes productores y artesanos de Puerto Madryn, Rawson, Lago Puelo, Trelew, Comodoro Rivadavia, Esquel, Epuyén, Las Golondrinas y El Hoyo, con blends de té, miel, alfajores, dulces, conservas, jugos, gin, sal marina, productos deshidratados, sombreros de fieltro, lana merino, cerámica y mucho más.

La riqueza gastronómica de Chubut

Chubut presentó en el evento a tres reconocidos chefs de la provincia: Enzo Mayorga, de Comodoro Rivadavia; Ana Chiabrando Rees, de Gaiman; y Franco Pérez Jones, de Trelew.

En diálogo con la prensa, el chef trelewense Franco Pérez Jones, quien además se desempeña como director académico de la Escuela de Cocina Culinaria y referente regional VIRCH y Puerto Madryn de la AGAR (Asociación Gastronómica Argentina), explicó que durante su presentación “elaboramos un plato con productos no tan conocidos, como la almeja navaja, que es un producto del litoral marino de la provincia del Chubut”.

En la ocasión, Pérez Jones destacó la diversidad que ofrece Chubut: “el mar, que tiene tantas riquezas; productores como Ketrahue con este exquisito aceite de oliva; la Estancia Las Bardas, con un extraordinario vino blanco; tenemos también salicornia de Rawson Ambiental, entre otros productos de excelente calidad que se elaboran en distintos lugares de la provincia”.

El chef chubutense indicó que “la idea fue hacer un plato a través del cual puedan visualizarse la Costa, el Litoral Marino y la Estepa en conjunto con productos del mar y de la tierra”.

Pérez Jones agradeció “el apoyo del Gobierno del Chubut, que es fundamental para poder participar en estos eventos, para que las voces sean plurales y que haya una diversidad en la representación de nuestra provincia”.

Tradición galesa

A su turno, Ana Chiabrando Rees, quien además es la dueña de la casa de té más antigua de Gaiman, Plas y Coed, indicó que “durante la exposición preparamos las galletitas más tradicionales y antiguas galesas, que se llaman pica bach, que son parte del servicio tradicional de té galés que se ofrece en las casas de té galés en Chubut”.

Chiabrando Rees añadió que “nuestra casa de té fue inaugurada por mi bisabuela hace 81 años, yo soy la cuarta generación, y continuamos difundiendo las tradiciones y la cultura galesa. En Gaiman las casas de té son un atractivo, aunque además hay un montón de otras cosas para hacer, pero las casas de té siguen siendo para la gente el principal atractivo para venir a Gaiman y conocer toda la tradición cultural de la comunidad galesa”.

La propietaria de Plas y Coed le agradeció “al Ministerio de Turismo de Chubut por invitarnos a participar de este evento. Para nosotros es un placer y un honor poder estar mostrando las riquezas de nuestra provincia y ayudar a difundir los atractivos de Chubut en un ámbito tan masivo a nivel nacional como la Feria Caminos y Sabores”.

Gran avance de la producción apícola

Por su parte, el productor apícola rawsense Jorge Lopardo, propietario del emprendimiento Sant Jordi, destacó el gran interés manifestado por el público por conocer una miel elaborada en Chubut, y agregó que: “la apicultura es la misma en todos lados, pero el mayor problema que tenemos en la Patagonia es la distancia con los grandes centros proveedores de insumos, y los grandes centros de consumo. También es cierto que en los grandes centros de consumo se valora más nuestra miel porque es orgánica, porque está producida con plantas de nuestra región”.

Lopardo señaló que “en Chubut producimos miel en distintos lugares de nuestra provincia, tenemos sobre la costa, en el VIRCH, hay en Sarmiento, hay en Esquel y tenés también en la zona de la comarca del paralelo 42. Son diversos tipos de mieles porque tienen otro sabor totalmente distinto, pero son también de la provincia, y hoy aproximadamente, en volumen, nosotros en Chubut estamos produciendo 70 toneladas al año entre todos los rinconcitos apícolas de nuestra provincia”.

El productor apícola chubutense le agradeció especialmente al Ministerio de Producción de la provincia y subrayó la relevancia de “Origen Chubut”, al sostener que “el tema del sello es muy importante porque nuestros productos van con una etiqueta negra dentro de nuestra etiqueta principal, que certifica, a través de la provincia, que somos productores de Chubut, auténticamente patagónicos. Se trata de una carta de presentación que nos ayuda y mucho frente a nuestros potenciales clientes”.

Productores chubutenses

Los emprendimientos chubutenses que exhibieron sus productos en la edición 2026 de la Feria, fueron los siguientes: Bivalvia Sabores del Mar; De los Abuelos Productos Naturales; Pino y Lana; RustikaSur; Sal de Aquí; Miel de Chubut Sant Jordi; Namastea; PiquiGin; Latitud Sur Berries; Cardumen; Aiwen Alfajores; Trama; Chacra Kaish; Alfajores Ganash; Cuyen Mermeladas; Abalauquen Dulces; Memorable Torta Negra; y Será Juana Escabeches.

R.G