"Nuestra zona maneja muy buenos números para la energía solar"

El referente del sector eléctrico de la Cooperativa 16 de Octubre, Isidro Regis, explicó el funcionamiento del Parque Solar Arroyo Seco y destacó que la energía generada se incorpora de manera inmediata al sistema eléctrico, evitando la compra de esa misma energía en el mercado mayorista.

“El parque está constituido por cerca de 600 paneles. Es un parque que inyecta directamente en el sistema, esa es la característica más importante, digamos, no es que esta energía se almacena”, explicó.

Regis señaló que una de las principales ventajas del proyecto es su ubicación, ya que se encuentra dentro del predio de la Estación Transformadora Arroyo Seco.

“Estamos ubicados en el patio, básicamente, de la estación transformadora, lo que representa una enorme ventaja técnica para tener instalado un parque solar. Estamos generando y lo estamos inyectando al sistema sin generar pérdida de ningún tipo de red de distribución”, afirmó.

Respecto de la capacidad instalada, indicó: “La potencia pico del parque es de 300 kilowatts, esto para tener una dimensión equivale al consumo anual de 230 hogares promedio”, precisó.

Además, adelantó que el objetivo de la Cooperativa es ampliar la capacidad de generación. “Lo que pretendemos nosotros es seguir ampliando este parque, porque, bueno, por las grandes ventajas técnicas que manifesté recién”, sostuvo.

Sobre la ejecución de la obra, Regis explicó que el montaje demandó alrededor de tres meses: “Nos llevó aproximadamente tres meses. La verdad que tuvimos bastante suerte con el clima, el otoño ha sido bastante benévolo y nos permitió trabajar sin pausa prácticamente. Lo estamos poniendo en servicio hoy, así que realmente fueron tres meses redonditos”.

Consultado sobre el destino de la energía generada, aclaró que no se almacena, sino que ingresa directamente al sistema interconectado. “La energía en este parque particular no se almacena, ingresa directamente en la estación transformadora. No pasa por nuestro medidor, por eso evitamos comprarlo, pero está en nuestro sistema”, explicó.

En ese sentido, remarcó: “Es energía que nosotros no compramos en el mercado”.

Regis también aclaró que la energía producida no abastece exclusivamente a Esquel: “Esto entra tanto en la ciudad de Esquel o Trevelin, pero la realidad es que ingresa al sistema. Nosotros no sabemos dónde va la energía, así que la energía entra en el sistema interconectado”, indicó.

El referente también explicó que la producción del parque depende de las condiciones climáticas. Sin embargo, destacó que la región presenta condiciones muy favorables para este tipo de generación.

“Nuestra zona geográfica es muy buena en el promedio anual. Tenemos veranos muy soleados, con una heliofonía muy buena. Así que nuestra zona maneja muy buenos números para la energía solar”, afirmó.

Finalmente, Regis manifestó que la intención es que el proyecto impulse nuevas inversiones en generación renovable. “Es nuestra intención generar un efecto contagio. Este parque en particular es una inversión de la Coop, pero tranquilamente podría ser una inversión privada y que la energía sea inyectada en el sistema igual”, expresó.

Además, recordó que la Cooperativa ya cuenta con usuarios que generan su propia energía y la incorporan a la red. “Hoy día tenemos cerca de 33 usuarios que generan energía y la inyectan al sistema. Y generan ahorro para el mismo usuario”, concluyó.

R.G