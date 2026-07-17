Rescataron a una mujer que se desorientó en el Cerro 21

Una mujer oriunda de Esquel fue rescatada durante la noche de este jueves luego de desorientarse mientras descendía del Cerro 21 "Calfú Mahuida".

El operativo comenzó alrededor de las 19:45, cuando la Guardia de Prevención del Grupo Especializado en Alta Montaña del Escuadrón 36 Esquel "Subalf. D. Guillermo Nasif" recibió un aviso, a través del Centro de Comando, Monitoreo y Control de la Policía del Chubut, sobre el extravío de una persona en inmediaciones del Cerro 21.

Minutos después, cerca de las 20, el personal especializado inició el ascenso a pie por la cara noroeste del cerro, avanzando hacia el sector conocido como "Los Corrales". Tras recorrer aproximadamente tres kilómetros en condiciones adversas, con fuertes vientos y temperaturas bajo cero, llegaron al sector Cerro Virgen-Ventana para continuar con la búsqueda.

A las 21:50, los rescatistas lograron divisar las luces de una linterna frontal sobre uno de los filos de la montaña, lo que permitió localizar a la mujer.

Según manifestó la propia excursionista, se había desorientado debido a la neblina y la nevada presentes en la zona, situación que le impidió continuar el descenso y le provocó un estado de shock y bloqueo emocional.

Una vez en el lugar, el personal realizó maniobras de estabilización, una evaluación primaria para descartar lesiones y el control de signos vitales. Posteriormente, comenzaron el descenso hasta la Estación Meteorológica, desde donde la evacuaron con mayor rapidez mediante un cuatriciclo 4x4 hasta la Guardia de Prevención del Grupo La Hoya.

Ya en las instalaciones, se efectuó un nuevo control de su estado de salud. La mujer manifestó encontrarse en buen estado y rechazó ser trasladada a un centro médico.

Los efectivos le brindaron una infusión caliente y le ofrecieron ropa y calzado secos, ya que la indumentaria que llevaba estaba mojada por la exposición a las condiciones climáticas. Tras recibir asistencia, fue trasladada por personal de Gendarmería hasta su domicilio, donde quedó al cuidado de sus familiares.

R.G