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Por Redacción Red43

"Todos por Santi": convocan a un mate bingo solidario en Esquel

Familiares, amigos y vecinos impulsan una tarde solidaria para colaborar con el joven esquelense, que permanece internado en Buenos Aires. Será el 8 de agosto en la Escuela 7722.
Por Redacción Red43

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La comunidad de Esquel vuelve a movilizarse para acompañar a Santiago Solitro. Luego de la campaña para conseguir dadores de sangre en Buenos Aires, familiares, amigos y vecinos organizan un mate bingo solidario con el objetivo de reunir fondos para ayudar al joven, que permanece internado en el Hospital Británico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

La propuesta se realizará el sábado 8 de agosto, a partir de las 14:30 horas, en el SUM de la Escuela 7722. El valor de la entrada será de 6 mil pesos e incluirá cuatro rondas de bingo con importantes premios a línea y bingo, además de sorteos durante toda la tarde. Desde la organización invitaron a los asistentes a llevar su equipo de mate para compartir la jornada.

 

La iniciativa busca acompañar a Santiago y a su familia en este difícil momento. Días atrás, su entorno había solicitado de manera urgente donantes de sangre de cualquier grupo y factor —con especial necesidad de A+— para el joven esquelense, quien continúa recibiendo atención médica en el Hospital Británico de Buenos Aires.

 

Ahora, la solidaridad vuelve a hacerse presente a través de esta convocatoria abierta a toda la comunidad. Con un bingo, sorteos y una tarde para compartir, familiares y amigos esperan sumar el apoyo de los vecinos de Esquel para acompañar a Santiago en su recuperación.

 

Bajo el lema "Todos por Santi", la invitación ya comenzó a difundirse en redes sociales con un objetivo claro: transformar un encuentro solidario en una nueva muestra del acompañamiento que caracteriza a la comunidad cordillerana.

 

 

 

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