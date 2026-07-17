Identificaron al vecino de Esquel que fue hallado sin vida en San Martín de los Andes

El hombre encontrado sin vida este miércoles dentro de un vehículo estacionado en pleno centro de San Martín de los Andes fue identificado como Gustavo Fuentes, un vecino de Esquel con una extensa trayectoria vinculada al ámbito forestal, la docencia y la defensa del ambiente.

El hallazgo ocurrió sobre calle Rohde al 600, frente a un supermercado, luego de que un vecino alertara a la Policía por un fuerte olor proveniente del vehículo. La camioneta permanecía estacionada desde hacía al menos dos días.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, Fuentes fue encontrado dentro de su motorhome junto a su perro Odin, que quedó bajo resguardo de la Municipalidad de San Martín de los Andes tras la intervención policial.

La investigación continúa en manos de la Justicia de Neuquén. De manera preliminar, una de las hipótesis apunta a que el hombre habría fallecido por causas naturales, aunque los estudios correspondientes deberán confirmar las circunstancias.

Una vida ligada a los bosques y la enseñanza

Tras conocerse la noticia, allegados y amigos compartieron mensajes de despedida y recordaron la vida de Fuentes, a quien describieron como una persona apasionada por los bosques, la educación y la protección del ambiente.

Fuentes era técnico forestal universitario y desarrolló parte de su trayectoria en la Patagonia, donde estuvo vinculado a tareas relacionadas con el manejo forestal y la enseñanza.

También fue docente y brindó capacitaciones en distintos ámbitos, incluyendo espacios vinculados a Gendarmería Nacional en diferentes destinos de la región, según recordaron sus allegados.

Amante de los árboles y los viajes

Quienes lo conocieron destacaron su vínculo con la naturaleza y su compromiso con la conservación de los bosques nativos. En redes sociales, amigos recordaron sus viajes por el país en motorhome y motocicleta, una de sus grandes pasiones.

Durante sus últimos años continuó recorriendo distintos lugares acompañado por su perro Odin, con quien fue encontrado al momento del fallecimiento.

Los mensajes de despedida lo describieron como un hombre dedicado a enseñar, compartir conocimientos y transmitir su preocupación por el cuidado del ambiente.

La causa continúa en investigación y se aguardan los resultados de las pericias que permitirán establecer con precisión las causas del fallecimiento.

MA