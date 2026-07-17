Abuso sexual en Esquel: la Fiscalía activó el protocolo y pidió 60 días de prisión preventiva

La fiscal Rafaella Riccono confirmó que el Ministerio Público Fiscal investiga un hecho de abuso sexual con acceso ocurrido durante el último fin de semana en cercanías del centro de Esquel y explicó los procedimientos que se activaron tras la denuncia.

“Efectivamente tomamos conocimiento en base a una denuncia que se tomó el lunes pasado sobre un hecho ocurrido el fin de semana muy cerca del centro de la ciudad, que refiere a una situación de abuso sexual con acceso, que ocurrió en las horas de la madrugada y que afecta a un adolescente de esta ciudad”, señaló la fiscal.

Riccono explicó que, por el tiempo transcurrido entre el hecho y la denuncia, se pudo activar el protocolo destinado a los llamados “abusos agudos”.

“Cuando nosotros tomamos conocimiento de un abuso de estas características, se llaman abusos agudos. ¿Cuáles son los abusos agudos? Son los que ocurrieron 96 horas antes de la denuncia”, indicó.

“Hay un protocolo que el Ministerio Público Fiscal elaboró con la colaboración activa de la policía, médicos del Hospital Zonal de Esquel, profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense, la Judicatura, en el cual se realizan, se disparan una cantidad de medidas que tienen como objetivo preservar la evidencia en el cuerpo de la víctima y del agresor”, agregó.

La fiscal detalló que, al haberse denunciado el hecho dentro de ese período, se realizaron distintas medidas de asistencia y recolección de evidencia. Entre esas medidas se encuentra la administración preventiva de medicamentos ante la posibilidad de enfermedades de transmisión sexual.

“Empiezan a tomar las víctimas antirretrovirales ante la posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual, porque como todavía no se hizo la serología del imputado, se trata de prevenir esa situación”, manifestó.

Riccono explicó que también se realizaron procedimientos sobre la persona sindicada como responsable y que la Fiscalía solicitó una medida cautelar.

“La Fiscalía solicitó la detención del indicado y que luego de la Cámara Gesell se hiciera la apertura de la investigación, que es un acto formal en el que se le hace saber el hecho al imputado y es en el que comienzan a correr los plazos procesales para investigar. Se solicitó una medida cautelar que es la de mayor injerencia, de 60 días”, sostuvo.

Sobre los motivos de la solicitud, señaló que tienen relación con la investigación y la protección de la víctima: “La medida cautelar tiene que ver con dos cuestiones principales que es lo que planteó la Fiscalía. Por un lado, poder recolectar la prueba sin que nadie la entorpezca y por otro lado evitar cualquier represalia. Una cuestión de seguridad de la víctima”.

La fiscal también se refirió a la declaración de la víctima y explicó que todavía resta completar una de las principales medidas de prueba: “La víctima en Cámara Gesell no pudo terminar de contar lo que ocurrió. No estaba en condiciones psicológicas y emocionales para poder continuar”.

“Estamos haciendo un trabajo de asistencia para que ella se sienta segura, para que ella se sienta acompañada para poder concluir con esta que es una de las medidas de prueba más importantes que tienen estos hechos de abuso porque es la declaración de lo que ocurrió”, agregó.

Además, la investigación avanza con el análisis de cámaras de seguridad debido al contexto en el que ocurrió el hecho.

“Tenemos que recordar que el hecho ocurrió justo con los festejos por el triunfo de Argentina en el Mundial. Esto significa que la cantidad de gente que había en el centro era importante. Todos lo sabemos, esto es de público y notorio conocimiento”, explicó.

En ese marco, la Brigada de Investigaciones trabaja en la reconstrucción de lo ocurrido mediante registros audiovisuales y otros elementos.

“La Brigada de Investigaciones está abocada a tratar de identificar tanto al agresor como a la agredida en las inmediaciones de los festejos para poder sumar al relato de la víctima los elementos objetivos que apuntan en su declaración”, concluyó Riccono.

R.G