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Viernes 17 de Julio de 2026
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RED43 sociedad
17 de Julio de 2026
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Crédito Móvil

¿Necesitás dinero? Elegí de forma inteligente

Dos herramientas, dos lógicas distintas. Ponemos frente a frente a la tarjeta de crédito y al préstamo personal para que descubras cuál te conviene más según el destino de tus gastos

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Una tarjeta y un crédito pueden parecer soluciones similares, pero no ofrecen la misma libertad para usar el dinero.

 

Cuando aparece una reparación, una compra importante o un proyecto pendiente, muchas personas piensan primero en la tarjeta de crédito.

 

Pero antes conviene preguntarse:

 

¿Necesito comprar algo puntual o disponer del dinero para resolver distintos gastos?

 

No es lo mismo.

 

La tarjeta te permite comprar; el crédito te permite elegir

 

La tarjeta depende del límite disponible, del comercio que la acepte y de sus condiciones de financiación.

 

Con un crédito, en cambio, recibís el dinero y decidís cómo utilizarlo.

 

Por ejemplo, para mejorar tu casa podrías necesitar comprar materiales, pagar mano de obra, contratar un traslado y cubrir algún imprevisto. No todo puede resolverse pasando una tarjeta.

 

Disponer del dinero te permite elegir proveedores, pagar diferentes gastos y organizar todo el proyecto con un solo monto.

 

Comprar al contado puede marcar la diferencia

 

Muchos comercios ofrecen mejores precios por pago al contado, mientras que las compras financiadas pueden tener un costo final mayor.

 

Contar con el dinero también te permite comparar, negociar y aprovechar una oportunidad de compra.

 

Por eso, antes de mirar solamente el valor de la cuota, conviene preguntarse:

 

¿Cuánto voy a terminar pagando y qué precio podría conseguir si tuviera el dinero disponible ahora?

 

Una solución para objetivos concretos

 

Un crédito puede resultar útil para:

 

  • reparar un vehículo;
  • mejorar la vivienda;
  • comprar herramientas;
  • pagar materiales y mano de obra;
  • afrontar un gasto importante;
  • avanzar con un proyecto personal o familiar.

En estos casos, tener el dinero disponible puede brindar una solución más completa que depender exclusivamente del límite de una tarjeta.

 

Un crédito no es solamente otra forma de pagar. También puede ayudarte a actuar en el momento indicado, comprar mejor y avanzar sin esperar meses para reunir todo el dinero.

 

Queremos conocer tu opinión

 

Si hoy recibieras un crédito, ¿para qué lo utilizarías?

 

A. Mejorar o reparar mi casa.   
B. Comprar o arreglar un vehículo.     
C. Invertir en herramientas o trabajo.
D. Organizar un viaje o proyecto familiar.     
E. Tengo otro objetivo pendiente.

 

Dejanos tu respuesta en los comentarios.

 

Educación financiera, por Crédito Móvil

 

En Crédito Móvil creemos que contar con información clara ayuda a tomar mejores decisiones.

 

Cuando tenés una compra, una mejora o un proyecto pendiente, podés consultar las alternativas disponibles y conocer qué opción se adapta mejor a tu realidad.

 

Solicitá hasta $ 8.000.000, recibí el dinero en efectivo o mediante transferencia y comenzá a pagar dentro de dos meses.

 

Ingresá a creditomovil.com.ar o acercate a 25 de Mayo 528, Esquel.

 

Tu proyecto no necesita más límite. Necesita una solución.

 

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