Patagonche vuelve a los escenarios con un concierto que celebra 40 años de música

Después de décadas construyendo un sonido propio desde la Comarca Andina, Patagonche volverá a encontrarse con su público este sábado 18 de julio en el Auditorio de la Casa del Bicentenario de El Bolsón. El espectáculo, titulado "La odisea del ahora", ofrecerá clásicos de la banda, nuevas canciones y la participación de músicos y artistas invitados.

En diálogo con Red43 Comarca Andina, Mariel Valy, cantante y percusionista del grupo, aseguró que el concierto será una oportunidad para reencontrarse con la identidad musical que Patagonche fue construyendo a lo largo de casi cuatro décadas.

"Hace 40 años que insistimos en este camino"

Aunque sonríe cuando escucha que los llaman una banda "clásica", Mariel Valy reconoce que el recorrido habla por sí solo. "Venimos hace 40 años haciendo música. Hay una identidad que es importante reencontrarla y eso es lo que muchas veces nos devuelve la gente", expresó.

El repertorio recorrerá canciones de distintas etapas del grupo y también incluirá composiciones nuevas inspiradas en el presente. "Siempre hablamos de nuestro estar acá, en la Comarca y también de lo que pasa en el mundo. Los temas nuevos tienen que ver con estos tiempos que estamos viviendo", contó.

Además, algunas obras históricas regresarán con arreglos diferentes, adaptados a la formación actual de la banda. "Cada músico aporta algo distinto y eso hace que los temas también se transformen. Estamos recuperando canciones con nuevas versiones y al mismo tiempo trabajando material nuevo", explicó.

Invitados para una noche especial

El concierto contará con la participación de varios artistas que habitualmente acompañan al grupo o se suman en ocasiones especiales.

Entre ellos estarán el trompetista Lucca Camino, la saxofonista Amanda Corase, la bailadora flamenca Myrna Fieg, el cantautor Max Alincastro y la bailarina Violeta Cocconi.

Para Patagonche, sumar otras disciplinas artísticas forma parte de la propuesta desde hace muchos años y aporta nuevas formas de contar cada canción sobre el escenario.

Una invitación para que nadie se quede afuera

Las entradas anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos y pueden adquirirse hasta el mismo sábado. En puerta costarán 20.000 pesos.

Sin embargo, Mariel Valy aclaró que: "Si alguien quiere venir y no tiene los 15 o no tiene los 20, que venga igual. Tenemos muchas ganas de encontrarnos."

La cantante explicó que el valor de la entrada busca reconocer el trabajo de los músicos, especialmente de quienes viven de esa actividad, pero remarcó que la prioridad es compartir la música con el público. "Si alguien hoy no puede, que venga igual. Queremos que sea una fiesta."

Cuándo y dónde será el concierto

Patagonche presentará "La odisea del ahora" este sábado 18 de julio, desde las 21 horas, en el Auditorio de la Casa del Bicentenario de El Bolsón.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en Roca 644, de lunes a viernes de 8 a 20 horas, por 15.000 pesos. También es posible reservar mediante transferencia al alias real.media.grado y enviar el comprobante al 2944-203796. En puerta tendrán un valor de 20.000 pesos.

Para quienes no puedan afrontar el costo de la entrada, la banda adelantó que igualmente podrán acercarse y participar del encuentro.

O.P.