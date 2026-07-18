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Por Redacción Red43

Previa a la final y al Día del Amigo, Tia María le pone cumbia a la noche esquelense

La banda sacudirá Ver Disco Club con su repertorio y en especial edición mundialista. Los detalles.
Por Redacción Red43

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Tía María alienta a la Selección esta noche en Ver Disco Club

 

 

La banda de cumbia Tía María será la encargada de ponerle música a la previa del partido de la Selección este sábado en Ver Disco Club.

 

Además, la noche será una gran previa al Día del Amigo: fiesta asegurada.

 

 

La velada contará con la banda completa y con repertorio especial interpretado por la voz de Annabela Donne, acompañada por Emilio Medina en teclado, Leonardo Mellado en guitarra, Marcelo Aravena en bajo, Alejandro "Facha" Martínez en timbales y Luciano Emanuel Nahuelpán en octapad.

 

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en sus redes, o directamente en puerta, comenzando el espectáculo a la medianoche.

 

Reservas al teléfono 2945-400693

 

SL

 

 

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