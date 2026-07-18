Previa a la final y al Día del Amigo, Tia María le pone cumbia a la noche esquelense

Tía María alienta a la Selección esta noche en Ver Disco Club

La banda de cumbia Tía María será la encargada de ponerle música a la previa del partido de la Selección este sábado en Ver Disco Club.

Además, la noche será una gran previa al Día del Amigo: fiesta asegurada.

La velada contará con la banda completa y con repertorio especial interpretado por la voz de Annabela Donne, acompañada por Emilio Medina en teclado, Leonardo Mellado en guitarra, Marcelo Aravena en bajo, Alejandro "Facha" Martínez en timbales y Luciano Emanuel Nahuelpán en octapad.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en sus redes, o directamente en puerta, comenzando el espectáculo a la medianoche.

Reservas al teléfono 2945-400693

SL