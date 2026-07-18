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18 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La Sole no cantará el himno en la final del Mundial 2026

Su esposo confirmó que rechazó la invitación porque "es muy cabulera".
Por Redacción Red43

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La Sole Pastorutti* no interpretará el Himno Nacional Argentino en una posible final del Mundial 2026. Así lo confirmó su esposo, *Jeremías Audoglio.

 

 

"La invitación llegó pero estamos muy complicados con la logística, ya que Sole canta el 19 de julio en la Fiesta Nacional del Poncho en Catamarca. Ella verá la final en Catamarca", expresó.

 

 

Además, Audoglio contó que La Sole es cabulera y, al no haber estado en Qatar 2022, recomendó en AFA que vuelva a cantar *Lali Espósito*, como quieren Lionel Messi y los jugadores de la Selección Nacional.

 

 

"Le da un poco de miedo estar ahora. Pone por encima que le vaya bien a la Selección antes que una satisfacción personal", agregó.

 

 

Además de Lali y *Tini Stoessel*, otra de las cantantes que se menciona en la concentración argentina es *María Becerra*.

 

 

-SL

 

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