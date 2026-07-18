Por duelo, se suspenden las actividades deportivas del día de hoy en Esquel

La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, informa que, en señal de duelo por el fallecimiento de Patricia Huera, agente municipal que se desempeñaba en esta Subsecretaría, se suspenden las actividades deportivas municipales previstas para el día sábado.

La reprogramación de las actividades será informada oportunamente a través de los canales oficiales.

"Acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos, compañeros de trabajo y amigos en este difícil momento", concluyeron en el comunicado.

SL