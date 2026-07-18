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Por Redacción Red43

Salida invernal de La Trochita a vagones llenos

El atractivo local salió hoy con localidades completas y suma un viaje extra este martes. Míralo.
Por Redacción Red43

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Hoy sábado, los vagones de La Trochita estuvieron llenos de viajeros.

 

Y la temporada mejora en este invierno, sumando una salida este martes con las entradas ya disponibles.

 

El Viejo Expreso Patagónico, dependiente del Gobierno del Chubut, llevará adelante una salida adicional la próxima semana en el tramo que conecta a las estaciones Esquel y Nahuelpan. 

 

Desde la gerencia del tren cordillerano, administrado por el Ministerio de Producción provincial, informaron que el recorrido tendrá lugar el martes 21 de julio a las 10 horas, siendo el regreso a las 13 aproximadamente. 

 

Este viaje adicional al calendario estipulado para julio responde directamente a la demanda de boletos y al interés que despierta “La Trochita” en el marco de las presentes vacaciones de invierno.

 

SL

 

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