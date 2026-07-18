¿Te gustaría ir a una fiesta inmersiva fluorescente? Eso y más sorpresas, esta noche en Bro´s

Llega a Esquel el "X Night Fest: Tecno Flúo Edition".

El sábado 18 de julio a las 23:59 hs, Bro's de Roca 445 se transforma en una experiencia inmersiva con la "Tecno Flúo Edition" de X Night Fest.

La propuesta incluye shot de bienvenida con anticipada, maquillaje flúo, juegos con sorpresas, glow spot, stripper promotor en vivo y performances de heels.

Todo bajo la consigna dress code: blanco o flúor.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 y en puerta $10.000.

El maquillaje flúo se cobrará aparte $3.000.Una noche pensada para la energía y el color.

Anticipadas al: 2945 65-9609 / 2945 68-8598 / 2945 64-1116.

SL