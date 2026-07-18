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Por Redacción Red43

¿Te gustaría ir a una fiesta inmersiva fluorescente? Eso y más sorpresas, esta noche en Bro´s

La experiencia inmersiva con la "Tecno Flúo Edition" de X Night Fest será ésta noche. Los detalles.
Por Redacción Red43

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Llega a Esquel el "X Night Fest: Tecno Flúo Edition".

 

El sábado 18 de julio a las 23:59 hs, Bro's de Roca 445 se transforma en una experiencia inmersiva con la "Tecno Flúo Edition" de X Night Fest.

 

La propuesta incluye shot de bienvenida con anticipada, maquillaje flúo, juegos con sorpresas, glow spot, stripper promotor en vivo y performances de heels.

 

Todo bajo la consigna dress code: blanco o flúor.

 

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 y en puerta $10.000.

 

El maquillaje flúo se cobrará aparte $3.000.Una noche pensada para la energía y el color.

 

Anticipadas al: 2945 65-9609 / 2945 68-8598 / 2945 64-1116.

 

SL

 

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