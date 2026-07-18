La ruta n°40 se encuentra transitable en la tarde de hoy

El segundo parte de rutas del Plan Invernal de Vialidad Nacional reportó el estado de nuestra región y los trabajos de mantenimiento en la jornada.

La Ruta N° 40 tramo Esquel - Leleque: calzada normal, con sal en sectores. Banquinas húmedas, con barro en sectores. Animales sueltos. Viento. Parcial nublado. Equipos de Vialidad Nacional realizan recorrido preventivo.

Transitar con precaución.

Aquí podrás encontrar la información de todas las rutas nacionales en la provincia: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales