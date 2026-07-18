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Por Redacción Red43

Canción de autor, rock acústico y final de fiesta esta noche en Fitzroya

La Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel presenta un show especial e ideal para la cena esta noche en Almafuerte y A.P. Justo.
Por Redacción Red43

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"Temas inéditos, versiones raras, olvidadas y clásicos con ilustres invitados", así describe en sus redes sociales la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel, lo que compartirán éste sábado 18 de julio.

 

La banda local fue una de las ganadoras del certamen Nexo en junio, donde serán parte de un gran festival en agosto, y previo a eso, compartirán una noche intima en Pizzería Fitzroya de calle Almafuerte y A.P. Justo.

 

Presentando su último simple "Fabricantes", su disco "Indicios de sonidos", entre otras composiciones, la banda conformada por Juan López Rossi en voz y guitarra, Marcelo Aravena en voz y bajo, Joaquín Biasella y Seba Lino en guitarras y coros, y Lucas Maliqueo en percusiones y coros; preparan una versión acústica prometiendo también anticipos de su disco próximo a estrenarse.

 

 

Hoy sábado a las 22 horas, cena show y "sonido campero" con entrada libre y gratuita, en calle Almafuerte casi A. P. Justo, Pizzería Fitzroya.

 

Desde el local, proponen que la noche siga alentando a la selección con el sorteo de remeras de la selección y una noche de karaoke para calentar el invierno.

 

SL

 

 

 

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