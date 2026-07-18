Primera cita fatal: lo conoció por las redes, se encontraron y su cuerpo apareció en una tumba profunda

Una joven que había conocido a un hombre a través de las redes sociales, fue encontrada muerta apenas una semana después de su primera cita. Tras el brutal hecho, hay un joven detenido y se conocieron escalofriantes detalles.

El caso salió a la luz luego de que la familia de la víctima denunciara su desaparición a principios de julio. Según informaron las autoridades, los jóvenes se conocieron por internet y se encontraron en persona para ir al cine el 5 de julio.

Las cámaras de seguridad registraron a ambos saliendo de una sala de cine en Arizona, Estados Unidos. Allí se los ve caminando juntos por el estacionamiento.

Después, los teléfonos celulares de ambos fueron rastreados hasta una zona desértica cerca de Lake Pleasant, donde días más tarde hallaron restos humanos en una tumba poco profunda. Tras el hecho, la policía detuvo a Domonic Rodolico, de 24 años, como principal sospechoso del crimen que tiene como víctima a Arianna Bailey Jones.

Medios locales informaron que el 11 de julio, la policía encontró restos que, por la ropa y otros elementos personales, identificaron como pertenecientes a Jones, aunque aún esperan resultados finales del forense.

En el lugar, los investigadores hallaron dos vasos de recuerdo del cine, casquillos, bolsas de mezcla de cemento, un corpiño femenino y guantes de látex. También detectaron restos de cemento y cal junto al cuerpo. La investigación comenzó el 7 de julio, cuando la familia de Jones alertó a la policía tras estar varios días sin noticias de ella.

Al ingresar al departamento de la joven, que era madre de un nene de dos años, los agentes notaron que estaba desordenado y que su perro llevaba días encerrado sin comida ni agua. Las cuentas de redes sociales de Jones dejaron de tener actividad después del 5 de julio y la última señal de su teléfono fue el 6 de ese mes.

De acuerdo al expediente judicial, Rodolico fue arrestado el 11 de julio mientras limpiaba su auto. Su madre contó a la policía que, la mañana del 6 de julio, lo encontró en el baño con tres cortes profundos en la mano derecha.

El joven le dijo que había sido atacado por dos hombres desconocidos, y que la noche anterior había salido con una chica que conoció por Snapchat para ir al cine.

Ante los investigadores, Rodolico sostuvo que, tras la función, ambos fueron a una zona alejada donde supuestamente fueron emboscados por dos hombres que apuñalaron a Jones. Él aseguró que logró escapar y que no supo más de la joven.

Sin embargo, la policía afirmó que las pruebas reunidas son suficientes para imputarlo por homicidio en primer grado y ocultamiento de un cadáver. Rodolico permanece detenido bajo una fianza de dos millones de dólares en efectivo.