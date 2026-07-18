-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 18 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 el-mundo
18 de Julio de 2026
el-mundo |
Por Redacción Red43

Primera cita fatal: lo conoció por las redes, se encontraron y su cuerpo apareció en una tumba profunda

La joven aceptó la invitación para ir al cine. Pero todo terminó mal. Desapareció y al poco tiempo, el macabro hallazgo. El joven está detenido. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una joven que había conocido a un hombre a través de las redes sociales, fue encontrada muerta apenas una semana después de su primera cita. Tras el brutal hecho, hay un joven detenido y se conocieron escalofriantes detalles.

 

El caso salió a la luz luego de que la familia de la víctima denunciara su desaparición a principios de julioSegún informaron las autoridades, los jóvenes se conocieron por internet y se encontraron en persona para ir al cine el 5 de julio.

 

Las cámaras de seguridad registraron a ambos saliendo de una sala de cine en Arizona, Estados Unidos. Allí se los ve caminando juntos por el estacionamiento.

 

Después, los teléfonos celulares de ambos fueron rastreados hasta una zona desértica cerca de Lake Pleasant, donde días más tarde hallaron restos humanos en una tumba poco profunda. Tras el hecho, la policía detuvo a Domonic Rodolico, de 24 años, como principal sospechoso del crimen que tiene como víctima a Arianna Bailey Jones.

 

Medios locales informaron que el 11 de julio, la policía encontró restos que, por la ropa y otros elementos personales, identificaron como pertenecientes a Jones, aunque aún esperan resultados finales del forense.

 

En el lugar, los investigadores hallaron dos vasos de recuerdo del cine, casquillos, bolsas de mezcla de cemento, un corpiño femenino y guantes de látex. También detectaron restos de cemento y cal junto al cuerpo. La investigación comenzó el 7 de julio, cuando la familia de Jones alertó a la policía tras estar varios días sin noticias de ella.

 

Al ingresar al departamento de la joven, que era madre de un nene de dos años, los agentes notaron que estaba desordenado y que su perro llevaba días encerrado sin comida ni agua. Las cuentas de redes sociales de Jones dejaron de tener actividad después del 5 de julio y la última señal de su teléfono fue el 6 de ese mes.

 

De acuerdo al expediente judicial, Rodolico fue arrestado el 11 de julio mientras limpiaba su auto. Su madre contó a la policía que, la mañana del 6 de julio, lo encontró en el baño con tres cortes profundos en la mano derecha.

 

El joven le dijo que había sido atacado por dos hombres desconocidos, y que la noche anterior había salido con una chica que conoció por Snapchat para ir al cine.

 

Ante los investigadores, Rodolico sostuvo que, tras la función, ambos fueron a una zona alejada donde supuestamente fueron emboscados por dos hombres que apuñalaron a Jones. Él aseguró que logró escapar y que no supo más de la joven.

 

Sin embargo, la policía afirmó que las pruebas reunidas son suficientes para imputarlo por homicidio en primer grado y ocultamiento de un cadáver. Rodolico permanece detenido bajo una fianza de dos millones de dólares en efectivo.

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Identificaron al vecino de Esquel que fue hallado sin vida en San Martín de los Andes
2
 "Todos por Santi": convocan a un mate bingo solidario en Esquel
3
 Rescataron a una mujer que se desorientó en el Cerro 21
4
 Abuso sexual en Esquel: la Fiscalía activó el protocolo y pidió 60 días de prisión preventiva
5
 Elías Miguel QEPD
1
 "Más de diez instituciones recibieron un aporte para hacer mejoras que decide cada club"
2
 La Feria en Trevelin sigue hoy sábado y mañana domingo
3
 El Club Andino Esquel presentó el Campeonato Internacional Infantil Patagónico
4
 ¿Te gustaría ir a una fiesta inmersiva fluorescente? Eso y más sorpresas, esta noche en Bro´s
5
 El  Cine Municipal presenta tres funciones hoy y estrena Supergirl
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -