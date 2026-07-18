El Tren Patagónico chocó contra una vaca e interrumpió su recorrido

Personal de Tren Patagónico trabaja para restablecer las condiciones operativas del servicio Viedma–Bariloche, luego de que la formación impactara contra un bovino a la altura del kilómetro 95 y sufriera un descarrilamiento parcial.

No hubo personas lesionadas y se desarrolla el operativo de evacuación de los pasajeros.



Los equipos de la empresa permanecen en el lugar realizando las tareas necesarias para asegurar la formación y recuperar las condiciones de circulación, mientras se brinda asistencia a quienes viajaban a bordo.

Dado lo ocurrido, desde la empresa insisten en la importancia de mantener el ganado dentro de predios debidamente cerrados y respetar las medidas de seguridad ferroviaria, para evitar el ingreso de animales a la zona de vías y prevenir este tipo de hechos.

Desde el Tren Patagónico informan la evolución del operativo a través de sus canales oficiales.

SL