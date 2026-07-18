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18 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El Tren Patagónico chocó contra una vaca e interrumpió su recorrido

El servicio Viedma - Bariloche se vió afectado pero sin heridos, según informan desde sus redes oficiales.
Por Redacción Red43

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Personal de Tren Patagónico trabaja para restablecer las condiciones operativas del servicio Viedma–Bariloche, luego de que la formación impactara contra un bovino a la altura del kilómetro 95 y sufriera un descarrilamiento parcial.

 

No hubo personas lesionadas y se desarrolla el operativo de evacuación de los pasajeros.

 


Los equipos de la empresa permanecen en el lugar realizando las tareas necesarias para asegurar la formación y recuperar las condiciones de circulación, mientras se brinda asistencia a quienes viajaban a bordo.

 

Dado lo ocurrido, desde la empresa insisten en la importancia de mantener el ganado dentro de predios debidamente cerrados y respetar las medidas de seguridad ferroviaria, para evitar el ingreso de animales a la zona de vías y prevenir este tipo de hechos.

 

Desde el Tren Patagónico informan la evolución del operativo a través de sus canales oficiales.

 

SL

 

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