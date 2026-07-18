Diez goles, récords y una goleada: Inglaterra venció a Francia y terminó tercera en el Mundial

El partido por el tercer puesto suele ser una instancia difícil de vender. Inglaterra y Francia, sin embargo, hicieron todo lo contrario: protagonizaron un verdadero partidazo, con diez goles, remontadas, récords y un resultado que quedará en la historia de los Mundiales.

Los Three Lions se impusieron 6-4 en Miami y consiguieron por primera vez el tercer puesto de una Copa del Mundo. De esta manera, lograron el segundo mejor resultado de su historia, únicamente por detrás del título conseguido en 1966.

Inglaterra lo pasó por arriba en el primer tiempo

La diferencia entre ambos equipos fue evidente durante buena parte del primer tiempo. Inglaterra aprovechó los espacios que dejó Francia y golpeó rápidamente: Declan Rice abrió el marcador a los dos minutos con un verdadero golazo.

Francia intentó reaccionar, pero continuó dejando demasiados espacios en la mitad de la cancha. Inglaterra, mucho más contundente, volvió a golpear a los 18 minutos tras un córner en el que Ezri Konsa ganó de cabeza y puso el 2-0.

El equipo de Didier Deschamps nunca logró acomodarse en la primera mitad. Los ingleses aprovecharon cada contra y Bukayo Saka se convirtió en la gran figura de la tarde. El delantero marcó dos goles antes del descanso y dejó el marcador 4-0 para los británicos.

Deschamps movió el banco y Francia reaccionó

La actuación francesa fue tan floja que Deschamps realizó cuatro cambios durante el entretiempo. Y la reacción fue inmediata.

Francia salió al segundo tiempo con otra actitud y en menos de diez minutos logró meterse nuevamente en partido. Kylian Mbappé y Bradley Barcola descontaron para Les Bleus, que pasaron a dominar completamente el encuentro ante una Inglaterra que ya no encontraba respuestas.

El partido se convirtió en un ida y vuelta

Con la mitad de la cancha convertida prácticamente en una zona de paso, el partido se volvió de ida y vuelta. Francia tuvo varias oportunidades para alcanzar el empate, pero no logró aprovecharlas.

Mbappé volvió a aparecer y convirtió nuevamente para llevar su cuenta a diez goles en el Mundial. De esta manera, superó a Lionel Messi, que había terminado con ocho tantos, y se quedó con la Bota de Oro del torneo.

Mbappé superó a Messi y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales

Con sus goles ante Inglaterra, Kylian Mbappé alcanzó los 22 tantos en 22 partidos en Copas del Mundo y superó a Lionel Messi como máximo goleador histórico de la competencia.

Cuando Francia parecía más cerca del empate, Inglaterra volvió a golpear. Malo Gusto cometió una infracción sobre Djed Spence dentro del área y Bukayo Saka se hizo cargo del penal. El delantero del Arsenal no falló y completó su hat-trick para poner el 5-3.

Dembélé volvió a descontar para Francia y le puso todavía más emoción al tramo final, pero Inglaterra terminó sentenciando la historia con una gran jugada individual de Jude Bellingham, que permitió establecer el 6-4 definitivo.

Un récord de goles y una marca histórica para Inglaterra

El resultado convirtió al partido en el encuentro por el tercer puesto con más goles de la historia de los Mundiales. Los diez tantos superaron el 6-3 de Francia ante Alemania Federal en 1958.

Para Inglaterra, además, se trató de su primera vez en el último escalón del podio. Antes, había perdido el partido por el tercer puesto ante Italia en 1990 y frente a Bélgica en Rusia 2018.

Francia, en cambio, ya había conseguido dos veces la medalla de bronce: en 1958, cuando goleó 6-3 a Alemania Federal, y en 1986, tras vencer 4-2 a Bélgica. En 1982, había perdido 3-2 ante Polonia.

El último partido de Deschamps al frente de Francia

El partido también marcó el final de la etapa de Didier Deschamps como entrenador de la selección francesa. El técnico asumió en 2012 y dejó un ciclo histórico al frente de Les Bleus.

Durante su gestión, Francia fue campeona del mundo en Rusia 2018, subcampeona en Qatar 2022 tras perder la final ante Argentina por penales, ganó la UEFA Nations League 2020/21 y alcanzó la final de la Eurocopa 2016.

Su último partido terminó con una derrota 6-4, en un encuentro que, por el espectáculo y la cantidad de goles, difícilmente sea olvidado.

Ahora nosotros por la gloria

El Mundial 2026 tendrá su último capítulo este domingo. La Scaloneta y España se enfrentarán en Nueva York desde las 16:00, hora argentina, en la gran final de la Copa del Mundo.

MA