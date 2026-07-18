Hoy sábado concluye la Expo Invierno en Esquel

La tercera jornada de la Expo Invierno volvió a reunir a la comunidad de Esquel con una propuesta que combinó música en vivo, gastronomía y producción local.

Desde las 17 horas, el paseo recibió a vecinos y turistas con la presencia de artesanos, emprendedores, productores y food trucks. Una hora más tarde comenzó la programación artística sobre el escenario, con una agenda que se extendió durante toda la tarde.

La música y la danza fueron protagonistas de la jornada

La grilla del sábado incluyó las presentaciones de La Faraona, Micelio, IDKA, Quebracho, Ballet Independencia, Pacto Tumbado, Unión Caporal e Incógnitos.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Anónimos, que puso el broche final a una tarde marcada por los espectáculos en vivo y la participación del público.

La Expo Invierno culmina con una propuesta abierta a toda la comunidad, que combina el trabajo de emprendedores y productores locales con una agenda artística y gastronómica para disfrutar durante las vacaciones.

MA