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18 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Hoy sábado concluye la Expo Invierno en Esquel

Con entrada libre y gratuita, la propuesta reúne música en vivo, gastronomía y producción local en una nueva jornada pensada para disfrutar en familia.
Por Redacción Red43

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La tercera jornada de la Expo Invierno volvió a reunir a la comunidad de Esquel con una propuesta que combinó música en vivo, gastronomía y producción local.

 

Desde las 17 horas, el paseo recibió a vecinos y turistas con la presencia de artesanos, emprendedores, productores y food trucks. Una hora más tarde comenzó la programación artística sobre el escenario, con una agenda que se extendió durante toda la tarde.

 

La música y la danza fueron protagonistas de la jornada

 

La grilla del sábado incluyó las presentaciones de La Faraona, Micelio, IDKA, Quebracho, Ballet Independencia, Pacto Tumbado, Unión Caporal e Incógnitos.

 

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Anónimos, que puso el broche final a una tarde marcada por los espectáculos en vivo y la participación del público.

 

La Expo Invierno culmina con una propuesta abierta a toda la comunidad, que combina el trabajo de emprendedores y productores locales con una agenda artística y gastronómica para disfrutar durante las vacaciones.

 

 

MA

 

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