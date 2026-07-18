La sorpresa Argentina para la final del Mundial: ¿Quién cantará el himno?

La final del Mundial 2026 ya se palpita y, mientras crece la expectativa por el duelo entre Argentina y España, una versión bomba comenzó a circular en las últimas horas: María Becerra sería la elegida para cantar el Himno Nacional Argentino antes del partido.

La FIFA todavía no confirmó oficialmente quién estará a cargo de interpretar el himno en la ceremonia previa, pero una pista surgida desde el propio estadio donde se disputará el encuentro encendió todas las alarmas.

Una voz inconfundible durante las pruebas de sonido

La información surgió durante una transmisión en vivo de la TV Pública. Un periodista enviado al estadio contó que se encontraba presenciando las pruebas técnicas de sonido cuando escuchó una voz que reconoció de inmediato.

Durante los ensayos se habría utilizado una grabación de María Becerra interpretando las estrofas del Himno Nacional Argentino. El fragmento habría sido suficiente para que el periodista identificara a la cantante y revelara la información durante la transmisión.

La organización del Mundial suele mantener en secreto los detalles de las ceremonias de los partidos más importantes hasta último momento. Por eso, la FIFA todavía no oficializó quién será la artista que protagonizará uno de los momentos más emotivos de la previa.

La cábala de Qatar 2022 y los otros nombres que sonaron

En los últimos días, el nombre de Lali Espósito había aparecido entre las principales posibilidades. La cantante interpretó el Himno Nacional Argentino antes de la final del Mundial de Qatar 2022, en la que la Selección derrotó a Francia por penales, y algunos integrantes del plantel habrían imaginado repetir aquella cábala.

También había sonado con fuerza el nombre de Soledad Pastorutti. Sin embargo, sus compromisos profesionales previamente asumidos habrían dificultado su participación en la ceremonia.

Finalmente, todo parece indicar que María Becerra habría ganado la pulseada para cantar el himno en la gran final.

La versión todavía no fue confirmada oficialmente por la FIFA, pero la presencia de su voz durante las pruebas de sonido reforzó una posibilidad que podría confirmarse en las próximas horas.

Este domingo, Argentina y España se enfrentarán desde las 16:00 por la gran final del Mundial 2026. Antes de que la pelota empiece a rodar, todo indica que María Becerra podría ser la encargada de ponerle voz a uno de los momentos más emocionantes de la jornada.

MA