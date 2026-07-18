-2°
-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 18 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Maria BecerraHimno nacional
18 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La sorpresa Argentina para la final del Mundial: ¿Quién cantará el himno?

La FIFA todavía no lo confirmó, pero una transmisión desde el estadio donde se jugará la final entre Argentina y España reveló quién sería la elegida para uno de los momentos más esperados de la previa.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La final del Mundial 2026 ya se palpita y, mientras crece la expectativa por el duelo entre Argentina y España, una versión bomba comenzó a circular en las últimas horas: María Becerra sería la elegida para cantar el Himno Nacional Argentino antes del partido.

 

La FIFA todavía no confirmó oficialmente quién estará a cargo de interpretar el himno en la ceremonia previa, pero una pista surgida desde el propio estadio donde se disputará el encuentro encendió todas las alarmas.

 

Una voz inconfundible durante las pruebas de sonido

 

La información surgió durante una transmisión en vivo de la TV Pública. Un periodista enviado al estadio contó que se encontraba presenciando las pruebas técnicas de sonido cuando escuchó una voz que reconoció de inmediato.

 

Durante los ensayos se habría utilizado una grabación de María Becerra interpretando las estrofas del Himno Nacional Argentino. El fragmento habría sido suficiente para que el periodista identificara a la cantante y revelara la información durante la transmisión.

 

La organización del Mundial suele mantener en secreto los detalles de las ceremonias de los partidos más importantes hasta último momento. Por eso, la FIFA todavía no oficializó quién será la artista que protagonizará uno de los momentos más emotivos de la previa.

 

La cábala de Qatar 2022 y los otros nombres que sonaron

 

En los últimos días, el nombre de Lali Espósito había aparecido entre las principales posibilidades. La cantante interpretó el Himno Nacional Argentino antes de la final del Mundial de Qatar 2022, en la que la Selección derrotó a Francia por penales, y algunos integrantes del plantel habrían imaginado repetir aquella cábala.

 

También había sonado con fuerza el nombre de Soledad Pastorutti. Sin embargo, sus compromisos profesionales previamente asumidos habrían dificultado su participación en la ceremonia.

 

Finalmente, todo parece indicar que María Becerra habría ganado la pulseada para cantar el himno en la gran final.

 

La versión todavía no fue confirmada oficialmente por la FIFA, pero la presencia de su voz durante las pruebas de sonido reforzó una posibilidad que podría confirmarse en las próximas horas.

 

Este domingo, Argentina y España se enfrentarán desde las 16:00 por la gran final del Mundial 2026. Antes de que la pelota empiece a rodar, todo indica que María Becerra podría ser la encargada de ponerle voz a uno de los momentos más emocionantes de la jornada.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Por duelo, se suspenden las actividades deportivas del día de hoy en Esquel
2
 La Sole no cantará el himno en la final del Mundial 2026
3
 Carlos Oscar Pérez QEPD
4
 Primera cita fatal: lo conoció por las redes, se encontraron y su cuerpo apareció en una tumba profunda
5
 El Tren Patagónico chocó contra una vaca e interrumpió su recorrido
1
 Patricia Rosana Huera QEPD
2
 Canción de autor, rock acústico y final de fiesta esta noche en Fitzroya
3
 Diez goles, récords y una goleada: Inglaterra venció a Francia y terminó tercera en el Mundial
4
 La sorpresa Argentina para la final del Mundial: ¿Quién cantará el himno?
5
 Plan Invernal: Vialidad Nacional intensifica sus controles por el frente polar
Opinión
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -