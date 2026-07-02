“Le prometimos a Milton Reyes que antes de fin de años inauguraremos la cancha de césped sintético iluminada”

Un logro clave para el desarrollo y la contención de los chicos del club. San Patricio de Trevelin se prepara para dar un salto de calidad fundamental, sobre todo en sus instalaciones, porque a nivel deportivo ya lo están haciendo.

En diálogo con este medio, su presidente, Eric Lorenzi, compartió los detalles de la gran obra para el club. El diseño de una cancha de 20 x 40 metros de césped sintético y además iluminada.

A través de gestiones realizadas con Milton Reyes, titular de Chubut Deportes, el club firmó un convenio enmarcado en el Plan Galina que garantiza el desembolso de fondos públicos.

"Ya nos bajaron la primera cuota, con la cual señamos el precio de todos los materiales", detalló Lorenzi, explicando que el financiamiento cubre tanto la compra del césped sintético como la luminaria específica para ese sector.

La nueva cancha tendrá medidas reglamentarias de fútbol 5 (20 por 40 metros) e incluirá la instalación a cargo de personal especializado que provee el propio fabricante del césped.

Para poder avanzar, la institución ya se encuentra articulando esfuerzos con la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, bajo la coordinación de Rubén Zapata, y con Vialidad Provincial para la preparación del suelo.

Las tareas requerirán rellenar, nivelar el terreno y realizar una imprimación de asfalto previa a la colocación de la alfombra sintética.

EL DESAFÍO DE LA LUZ EN EL PREDIO

Más allá de la iluminación de la cancha, el club afronta un reto extra: dotar de alumbrado público a la totalidad del predio. Lorenzi explicó que, si bien las manzanas lindantes del barrio cuentan con este servicio, el terreno del club aún carece de él. Al solicitar la factibilidad del servicio eléctrico para la cancha, se les requirió como condición la obra de luminaria general.

"Es un numerito", reconoció el dirigente respecto al costo, pero adelantó que ya se encuentran en conversaciones con Chubut Deportes y el Ministerio de Infraestructura provincial para evaluar vías de financiamiento que permitan costear esta obra complementaria.

"El compromiso con Milton es que antes de fin de año tiene que estar inaugurada la cancha", aseguró con firmeza el presidente de San Patricio.

SAN PATRICIO, UNA FAMILIA

Contar con una cancha propia iluminada cambiará radicalmente el día a día de San Patricio. "Para nosotros esto es un logro grandísimo. Nos va a permitir tener un ingreso un poco mejor alquilando la cancha y dejar de pensar todo el tiempo dónde conseguimos un lugar para que los nenes entrenen", destacó Lorenzi, quien ya proyecta a futuro el techado del espacio para afrontar el crudo invierno de la región.

Al cierre de la nota, el presidente no quiso dejar pasar la oportunidad de poner en valor a quienes sostienen la estructura en el día a día:

"Nosotros con 'Tito' (Ruiz) y los profes somos la cara visible, pero el laburo más bravo acá lo hacen los papás. Ellos son los que acompañan, ayudan económicamente y ponen los autos para viajar a participar en los torneos en Esquel, en Tecka o a donde vayamos".

Mientras las obras en el predio avanzan, la actividad deportiva de San Patricio no se detiene. El club viene de coronarse campeón el último domingo en la Liga Futsal de Esquel con la categoría C17 y ya agenda participaciones este fin de semana en el Torneo Aniversario de Tecka, el torneo regional de Lala Gym y un viaje programado a El Maitén a mediados de julio.