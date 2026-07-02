La accidentada llegada de la Selección Argentina a Miami: control de seguridad y un “objeto raro” en un equipaje

La llegada de la Selección Argentina a Miami, donde afrontará este viernes los 16avos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde, dejó una escena tan inesperada como divertida. Antes de dirigirse al hotel de concentración, los jugadores atravesaron los habituales controles de seguridad del aeropuerto y uno de ellos terminó convirtiéndose en protagonista por un motivo muy particular.

Todo ocurrió cuando la valija del defensor Cristian Romero pasó por el escáner. Un objeto detectado en el equipaje llamó la atención de una agente de seguridad, que decidió detener el procedimiento y abrir la valija para verificar su contenido.

Tras revisar el equipaje, apareció un enorme encendedor de chispa, un elemento poco habitual para transportar durante un viaje internacional y que había despertado las sospechas del personal aeroportuario.

La reacción de los futbolistas no tardó en llegar. Apenas advirtieron qué había motivado la inspección, las sonrisas se multiplicaron entre los integrantes de la delegación. El más expresivo fue el capitán, Lionel Messi, quien no pudo contener la risa al ver el singular hallazgo dentro de la valija de su compañero.

La situación quedó registrada por las cámaras presentes en el aeropuerto y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. En pocas horas, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios, con usuarios que ironizaron sobre el contenido del equipaje del defensor y celebraron el distendido momento que vivió el plantel argentino.

Superado el episodio, la Albiceleste continuó con su cronograma previsto y ya quedó concentrada en Miami, donde iniciará la preparación para el encuentro por los 16avos de final del Mundial, con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título obtenido en Qatar.