El Honorable Concejo Deliberante transmite su pesar por la muerte de González Raposeiras

El Honorable Concejo Deliberante y el Registro Civil de la ciudad de Esquel expresan su profundo pesar el fallecimiento del concejal Fernando González Raposeiras, acompañando a su familia, seres queridos y allegados en este doloroso momento.

Desde el Concejo Deliberante destacaron que su compromiso con la función pública, su vocación de servicio y su permanente trabajo en representación de la comunidad quedarán como testimonio de su paso por el Cuerpo Legislativo. Además, elevaron una oración por su eterno descanso y expresaron sus más sinceras condolencias.

Asimismo, mediante una Resolución Administrativa, el Honorable Concejo Deliberante decretó tres días de duelo, a partir de las 11 horas de este miércoles, en homenaje al concejal Fernando González Raposeiras. La medida fue adoptada como muestra de respeto y reconocimiento a quien integró el cuerpo legislativo hasta el momento de su fallecimiento.