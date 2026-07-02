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02 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El Honorable Concejo Deliberante transmite su pesar por la muerte de González Raposeiras

El Honorable Concejo Deliberante y el Registro Civil de Esquel expresaron su pesar por el fallecimiento del concejal Fernando González Raposeiras y acompañaron a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. 
Por Redacción Red43

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El Honorable Concejo Deliberante y el Registro Civil de la ciudad de Esquel expresan su profundo pesar el fallecimiento del concejal Fernando González Raposeiras, acompañando a su familia, seres queridos y allegados en este doloroso momento.

 

Desde el Concejo Deliberante destacaron que su compromiso con la función pública, su vocación de servicio y su permanente trabajo en representación de la comunidad quedarán como testimonio de su paso por el Cuerpo Legislativo. Además, elevaron una oración por su eterno descanso y expresaron sus más sinceras condolencias.

 

Asimismo, mediante una Resolución Administrativa, el Honorable Concejo Deliberante decretó tres días de duelo, a partir de las 11 horas de este miércoles, en homenaje al concejal Fernando González Raposeiras. La medida fue adoptada como muestra de respeto y reconocimiento a quien integró el cuerpo legislativo hasta el momento de su fallecimiento.

 

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