Jueves de partidazos: España abre una fecha decisiva y Portugal va contra Croacia

La acción de este jueves se abre con el cruce entre España y Austria, un duelo donde el conjunto español llega como favorito tras una fase de grupos sólida y con buen rendimiento colectivo, buscando confirmar su candidatura en el campeonato mundial. Del otro lado estará el segundo del grupo de la Argentina, un rival que se destacó por su solidez defensiva y un interesante registro goleador que le permitió avanzar con buenas sensaciones a esta instancia.

Más tarde será el turno de Portugal, que se mide ante Croacia en lo que aparece como el partido más atractivo de la jornada. Con figuras de talla mundial y su emblema Cristiano Ronaldo, además de una base consolidada, el seleccionado luso intentará imponer su ritmo ante un rival que viene demostrando en los últimos mundiales que tiene equipo de sobra para aspirar a una consagración en la máxima cita.

Ambos encuentros forman parte de una jornada que puede empezar a perfilar posibles candidatos al título en una fase donde no hay margen de error.

Lo que viene dejando el torneo

Hasta el momento, el campeonato viene mostrando partidos de gran calibre futbolístico, con las figuras de cada equipo como principales protagonistas.

Entre los resultados más destacados de los 16avos de final, Canadá venció el domingo a Sudáfrica por 1-0, mientras que el lunes Brasil eliminó en el último suspiro a Japón. En esa misma jornada, Paraguay y Marruecos avanzaron por penales tras superar a Alemania y Países Bajos respectivamente, en definiciones para el infarto.

El martes, Noruega superó a Costa de Marfil por 2-1, mientras que Francia se posicionó como uno de los grandes candidatos del torneo tras derrotar por 3-0 a Suecia, con un Kylian Mbappé intratable. En el cierre de esa jornada, México dio el golpe al vencer con autoridad a Ecuador, logrando la primera victoria de una selección de la CONCACAF ante un equipo de Conmebol en una instancia decisiva de un Mundial.

En tanto, en la jornada de ayer, Inglaterra logró dar vuelta el resultado frente a República Democrática del Congo con un doblete de Harry Kane para el 2-1 definitivo. Más tarde, Bélgica protagonizó uno de los mejores partidos del torneo al revertir un 0-2 en el último minuto del tiempo suplementario ante Senegal. Finalmente, en el último turno del día, Estados Unidos derrotó a Bosnia y Herzegovina por 2-0 ante su público.

Viernes turno de la Albiceleste

La actividad no se detiene y este viernes se completará otra parte del cuadro con cuatro encuentros de 16avos de final, entre los que destaca el cruce entre Argentina y Cabo Verde.

El seleccionado argentino afrontará su compromiso en una instancia donde aparece como uno de los grandes candidatos a seguir avanzando y sosteniendo su condición de vigente campeón, con el respaldo de su jerarquía individual y su gran despliegue colectivo. Enfrente estará Cabo Verde, que buscará dar el golpe en su primera participación que hasta el momento ya es histórica.

Además, se disputarán los partidos entre Suiza y Argelia, Australia y Egipto, y Colombia frente a Ghana, cerrando la llave de 16avos de final.

MA