El Bolsón apuesta a la nieve, la gastronomía y el bienestar para atraer turistas este invierno

Con la nieve del Cerro Perito Moreno como principal carta de presentación, pero también con la gastronomía, el bienestar y las experiencias vinculadas a la identidad local, El Bolsón busca ampliar su llegada a nuevos visitantes durante el invierno.

Durante una rueda de prensa realizada este jueves en el Centro de Informes Turísticos, la presidenta de la Agencia de Turismo El Bolsón, Adriana del Agua, y la vicepresidenta, Marcela Bécares, detallaron las acciones de promoción que se vienen desarrollando junto al sector privado, organismos provinciales y el centro de esquí ubicado a pocos kilómetros de la ciudad.

Una de las iniciativas más visibles será la presencia del destino en el aeropuerto internacional de Bariloche. Allí ya se encuentra en funcionamiento una campaña audiovisual conjunta entre ATEB y el Cerro Perito Moreno, con videos promocionales distribuidos en pantallas digitales y cintas transportadoras de equipaje.

La propuesta busca mostrar una imagen amplia del destino, más allá de la nieve, incorporando paisajes naturales, actividades familiares, propuestas gastronómicas y experiencias vinculadas al descanso y el bienestar.

Además, durante la temporada habrá informantes turísticos en el sector de arribos del aeropuerto con el objetivo de interactuar con los viajeros que llegan a Bariloche e invitarlos a conocer El Bolsón, tanto durante el invierno como en otras épocas del año.

Influencers y contenidos para distintos públicos

Entre el 7 y el 15 de julio arribarán siete creadores de contenido especializados en diferentes segmentos turísticos. La estrategia apunta a llegar a públicos diversos mediante perfiles vinculados a la gastronomía, los viajes, la montaña y los deportes invernales.

Entre los nombres confirmados aparecen Yanina Vázquez, enfocada en gastronomía y experiencias; Fernando Noseda, dedicado a contenidos de montaña y Patagonia; Hernán Lirio, vinculado a medios nacionales y televisión; Nicolás Pascuali, especializado en identidad y viajes; Fiorella Meneghello, orientada a la planificación turística; Mica Godoy, centrada en destinos emergentes, y Live Winter, dedicada a la nieve y las actividades invernales.

Según explicaron desde la agencia, cada uno realizará publicaciones durante toda su estadía y trabajará sobre contenidos previamente definidos junto al destino y los prestadores turísticos participantes.

La intención es mostrar experiencias concretas vinculadas al esquí, la gastronomía, los alojamientos, las propuestas de bienestar y las actividades al aire libre, sin dejar librada la narrativa exclusivamente a la mirada del creador de contenido.

El Cerro Perito Moreno como puerta de entrada

Desde ATEB remarcaron que el Cerro Perito Moreno forma parte de la oferta turística de El Bolsón y constituye uno de los principales atractivos del invierno.

El objetivo es aprovechar el flujo de visitantes que llegan a la cordillera atraídos por la nieve y lograr que permanezcan más tiempo en la localidad o incorporen otras actividades durante su estadía.

En ese sentido, días atrás se realizó una experiencia junto al creador de contenidos Bariloche Top, quien recorrió el centro de la ciudad, propuestas gastronómicas y espacios culturales luego de visitar el centro de esquí.

Más promoción y una nueva etapa institucional

Las acciones de promoción también incluyeron presencia en medios provinciales y nacionales, participación en presentaciones turísticas dentro y fuera del país, campañas audiovisuales y una actualización del sitio web oficial del destino.

Paralelamente, ATEB avanza en la incorporación de un director ejecutivo que tendrá a su cargo la planificación estratégica anual del organismo. El concurso ya cerró la etapa de postulaciones y el próximo 10 de julio se realizará la apertura de sobres.

Mientras tanto, desde la agencia sostienen que el comportamiento de los turistas cambió y que las reservas se concretan cada vez con menos anticipación, por lo que consideran fundamental mantener activa la promoción del destino durante toda la temporada.

Con ese escenario, El Bolsón apuesta a consolidar una propuesta invernal que combine nieve, naturaleza, gastronomía y experiencias vinculadas al bienestar para competir dentro del mapa turístico patagónico.

O.P.