El frío vuelve a golpear fuerte y es otro día congelado

Si el miércoles dejó parabrisas cubiertos de hielo, mangueras rígidas y más de una cañería congelada, el jueves parece dispuesto a repetir buena parte de esa escena en la Comarca Andina.

El segundo día de julio comenzará nuevamente con temperaturas muy bajas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana los valores se moverán entre los -6° y -4°, favoreciendo otra jornada de heladas extendidas en barrios, chacras y sectores rurales.

Una mañana que volverá a exigir abrigo extra

El amanecer llegará con algo más de nubosidad que en la jornada anterior, aunque el cielo permitirá algunos momentos de sol durante gran parte del día.

El viento del noreste comenzará a hacerse notar desde temprano, con velocidades moderadas y ráfagas que podrían acercarse a los 50 km/h en algunos sectores más expuestos de la Comarca Andina.

Ese movimiento del aire ayudará a modificar lentamente el ambiente, aunque no alcanzará para sacar al termómetro del terreno invernal.

Pequeño cambio hacia la tarde

Durante las horas centrales del jueves la temperatura logrará acercarse a 2° y 3°, especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Será suficiente para aflojar algo la escarcha acumulada desde la madrugada, pero no para despedirse del frío.

Hacia la noche volverán las temperaturas bajo cero y el cielo tenderá a cubrirse un poco más, preparando el escenario para otro amanecer frío en el cierre de la semana laboral.

Cómo sigue la semana

Después de un miércoles completamente despejado y de una de las madrugadas más frías del invierno, la segunda mitad de la semana mantiene el mismo patrón: mañanas de hielo, tardes cortas y mucho protagonismo para las chimeneas, el mate y las estufas en los hogares de la Comarca Andina.

O.P.