Esquel recordó a los Policías Caídos en Cumplimiento del Deber

En el marco del Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber, se realizó en Esquel el acto conmemorativo en homenaje a los efectivos fallecidos en servicio, en una jornada de recuerdo, reflexión y reconocimiento a la labor policial.

La ceremonia reunió a autoridades y representantes de distintas instituciones, en una fecha en la que se recuerda a los integrantes de la Policía Federal Argentina que perdieron la vida en el cumplimiento de sus funciones.

Durante el acto, el comisario Fernando Svagelj destacó la importancia de la jornada y agradeció la presencia de los asistentes pese a las bajas temperaturas. “Como siempre nos pasa cada 2 de julio, quiero agradecer profundamente la presencia de todos y cada uno de ustedes acompañándonos en un día que es tan caro el sentimiento de todos los que formamos parte de la Policía Federal”, expresó.

En ese sentido, remarcó el valor de la conmemoración y del recuerdo institucional: “Nos encontramos hoy reunidos como cada 2 de julio para rendir homenaje a los policías federales que ofrendaron su vida en cumplimiento del deber”.

Asimismo, señaló que la fecha invita a la reflexión y al reconocimiento del compromiso de servicio: “Cuando un policía federal cae en cumplimiento del deber no sólo se pierde una vida, se escribe una página de sacrificio que pasa a formar parte de la historia de nuestra institución”.

El atentado de 1976 y la vocación de servicio

Uno de los ejes centrales del acto fue el recuerdo del atentado del 2 de julio de 1976 contra el comedor de la entonces Superintendencia de Seguridad Federal, en la ciudad de Buenos Aires, del que este año se cumplen 50 años. El hecho dejó 23 policías fallecidos y más de un centenar de heridos.

En ese marco, se recordó que “la organización Montoneros perpetró y posteriormente reivindicó el atentado contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal en el que en forma instantánea perdieron la vida 23 policías federales”.

También se mencionó la muerte del cabo Rodolfo Hernando Manfredi en Rosario, en el marco del Plan Bandera. “El cabo Rodolfo Hernando Manfredi fue asesinado en la ciudad de Rosario mientras cumplía funciones”, señaló el comisario.

Durante el discurso, se destacó que, más allá del paso del tiempo, se mantiene vigente la vocación de servicio de la fuerza: “Lo hizo como lo hacen miles de policías federales a lo largo y ancho de la patria, avanzando allí donde el deber lo llama”.

El homenaje y el compromiso cotidiano

En otro tramo, se hizo referencia al sentido del homenaje a los caídos: “Porque nuestros caídos no son solamente parte de nuestra historia, viven de pie en el pedestal de la gloria”.

El discurso también incluyó una reflexión sobre el significado humano de cada pérdida en servicio: “Ningún policía sueña con convertirse en héroe, ninguna madre entrega un hijo para que ocupe un lugar en un monumento”.

Finalmente, se subrayó que el mejor homenaje es el trabajo cotidiano orientado a la prevención y al cuidado del personal: “El mejor homenaje que podemos rendirles no es solamente recordarlos, es trabajar cada día para que quienes hoy vestimos este uniforme regresen sanos y salvos después de cada servicio”.

El acto concluyó con palabras de reconocimiento a los caídos y un llamado a mantener viva su memoria a través del compromiso institucional y la labor diaria.

MA