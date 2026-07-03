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03 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

“El sueño de muchos corazones”

El nuevo espacio de ALCEC brindará contención y hospedaje a pacientes oncológicos derivados al Hospital Zonal de Esquel. Liliana Tamame destacó el acompañamiento comunitario y el trabajo conjunto para concretar el proyecto.
Por Redacción Red43

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La inauguración de la nueva Casa de Alojamiento de ALCEC en Esquel estuvo marcada por un fuerte mensaje de agradecimiento y emoción por parte de su referente, Liliana Tamame, quien celebró la concreción de un proyecto largamente esperado.

 

Tamame explicó el objetivo central de la nueva casa: “El objetivo de esta casa es poder albergar a pacientes oncológicos que vengan de la zona, de toda la zona oeste, que es la población que atiende el Hospital Zonal de Esquel”, especialmente quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad social o dificultades con obras sociales.

 

La referente detalló que el espacio funcionará de manera articulada con el servicio de oncología: “Este trabajo lo vamos a hacer en forma conjunta con el servicio de oncología, ellos son los que nos van a derivar los pacientes para poder alojarse aquí”.

 

También precisó las modalidades de uso: “Los pacientes pueden estar el tiempo que requieren, pero generalmente va a ser una semana como máximo, va ir rotando”, y agregó que incluso podrá alojar a quienes deban realizar estudios previos: “Esos pacientes también van a estar presentes”.

 

Uno de los aspectos destacados es la ubicación del inmueble frente al Hospital Zonal Esquel: “La gran ventaja de esta casa que encontramos después, que nos costó mucho, es que está frente”, lo que facilita la atención ante cualquier eventualidad.

 

Finalmente, Tamame subrayó el valor simbólico del proyecto y el apoyo recibido: “Esta casa llena de abrazos, fortaleza y esperanza, que siga siendo un lugar donde los lazos por la vida se fortalezcan cada día. Ese es el objetivo nuestro”.

 

La presidenta también enumeró múltiples agradecimientos a instituciones, comercios, profesionales y voluntarios que hicieron posible la puesta en funcionamiento del espacio, que busca convertirse en un punto de contención clave para pacientes y acompañantes de toda la región.

 

 

 

R.G

 

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