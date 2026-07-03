¡Feliz día del Locutor!

Cada 3 de julio se celebra en Argentina el Día del Locutor, una fecha que rinde homenaje a quienes, con su voz como herramienta principal, construyen cercanía, transmiten información y dan identidad a los medios de comunicación. Más allá de la técnica y la formación, ser locutor implica un oficio profundamente humano: el de saber decir, interpretar y conectar con quienes están del otro lado.

La jornada recuerda la creación de la Sociedad Argentina de Locutores en 1943, un hito que marcó la organización y el reconocimiento profesional de una actividad clave dentro de la radio y la televisión. Desde entonces, el rol del locutor fue evolucionando junto con los medios, adaptándose a nuevas plataformas, formatos y audiencias, pero manteniendo intacta su esencia y la voz como puente.

En tiempos de inmediatez digital, el trabajo del locutor sigue siendo fundamental. En la radio, en la conducción de eventos, en la publicidad o en los contenidos audiovisuales, la voz no solo informa, también interpreta, acompaña y genera confianza. Detrás de cada anuncio, cada presentación o cada relato en vivo, hay preparación, criterio y una forma particular de estar presente sin ser visto.

En nuestra ciudad y sus alrededores, los locutores cumplen un rol central en la vida cotidiana de las comunidades, acercando noticias, cultura, deporte y la voz de las instituciones locales. Son parte del pulso diario, muchas veces desde la temprana mañana hasta la última transmisión del día.

Este Día del Locutor es también una oportunidad para reconocer a quienes eligen este camino profesional o vocacional, donde la voz se convierte en identidad y servicio a la comunidad.

A todos los locutores, ¡feliz día!

MA