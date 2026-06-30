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Por Redacción Red43

Esquel: la Policía Federal realizará un acto en homenaje a los caídos en cumplimiento del deber

La ceremonia se llevará a cabo este miércoles 2 de julio, a las 11 horas, en la Plazoleta del Monumento de Esquel.
Por Redacción Red43

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El 2 de julio se conmemora el Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber, una fecha destinada a honrar la memoria de los integrantes de la Policía Federal que perdieron la vida en el ejercicio de sus funciones.

 

La conmemoración tiene su origen en el atentado perpetrado el 2 de julio de 1976 contra el comedor de la entonces Coordinación Federal, en la ciudad de Buenos Aires. Aquel hecho dejó 23 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, convirtiéndose en uno de los episodios más trágicos de la historia de la institución. Desde entonces, la fecha recuerda a quienes dieron su vida en cumplimiento del deber.

 

En Esquel, el acto se realizará este miércoles 2 de julio, a las 11 horas, en la Plazoleta del Monumento, ubicada en avenida Alvear 2540. La ceremonia reunirá a autoridades locales, provinciales y federales, representantes de las distintas fuerzas de seguridad, instituciones invitadas y vecinos que deseen acompañar este homenaje.

 

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y contará con la presencia de autoridades, representantes de las distintas fuerzas de seguridad e instituciones invitadas, en un encuentro de memoria y respeto donde se rendirá homenaje a los efectivos caídos en cumplimiento del deber, destacando su entrega, compromiso y vocación de servicio.

 

SL

 

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