Esquel: la Policía Federal realizará un acto en homenaje a los caídos en cumplimiento del deber

El 2 de julio se conmemora el Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber, una fecha destinada a honrar la memoria de los integrantes de la Policía Federal que perdieron la vida en el ejercicio de sus funciones.

La conmemoración tiene su origen en el atentado perpetrado el 2 de julio de 1976 contra el comedor de la entonces Coordinación Federal, en la ciudad de Buenos Aires. Aquel hecho dejó 23 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, convirtiéndose en uno de los episodios más trágicos de la historia de la institución. Desde entonces, la fecha recuerda a quienes dieron su vida en cumplimiento del deber.

En Esquel, el acto se realizará este miércoles 2 de julio, a las 11 horas, en la Plazoleta del Monumento, ubicada en avenida Alvear 2540. La ceremonia reunirá a autoridades locales, provinciales y federales, representantes de las distintas fuerzas de seguridad, instituciones invitadas y vecinos que deseen acompañar este homenaje.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y contará con la presencia de autoridades, representantes de las distintas fuerzas de seguridad e instituciones invitadas, en un encuentro de memoria y respeto donde se rendirá homenaje a los efectivos caídos en cumplimiento del deber, destacando su entrega, compromiso y vocación de servicio.

SL