Pump track, juegos inclusivos y fauna nativa: así será el nuevo Parque Lineal de Esquel

La Municipalidad de Esquel avanza en el desarrollo del futuro Parque Lineal, un proyecto que busca convertirse en el primer parque urbano de la ciudad y ampliar la oferta de espacios públicos para el encuentro, el deporte y la recreación.

La secretaria de Espacios Verdes, Carolina Lemir, explicó que la iniciativa contempla 500 metros lineales de parque y será ejecutada en conjunto con distintas áreas municipales.

Además, destacó que el proyecto responde al crecimiento que viene experimentando Esquel y a la necesidad de contar con espacios de mayor escala que una plaza tradicional. "Sería el primer parque urbano de la ciudad de Esquel, así que nosotros felices. Es una gran deuda que tenemos también como ciudad", afirmó. En ese sentido, agregó: "La ciudad de Esquel está creciendo cada vez más y a medida que el crecimiento urbano se va dando, son más necesarios este tipo de espacios de gran envergadura y que se puedan desarrollar otro tipo de actividades que en una plaza no".

El Parque Lineal combinará propuestas recreativas, deportivas y educativas. Según detalló Lemir, contará con un sector de juegos infantiles inspirado en la flora y fauna nativa, acompañado por cartelería con fines pedagógicos. "Tiene una fuerte impronta identitaria, vinculada a nuestra flora y nuestra fauna nativa. Eso se va a ver a lo largo del parque y también para usarlo como un recurso después pedagógico con el tema de cartelería", explicó.

Además, el proyecto incluirá un importante espacio deportivo. "Va a haber, si todo sale bien, un pump track, que es como un circuito específico bastante particular... y también una cancha, un sector de calistenia", indicó. También remarcó que el área de juegos fue diseñada para distintas edades y con criterios de accesibilidad: "Está pensado para distintas edades y para distintas situaciones. Inclusivo, desde un espectro bastante amplio de inclusión, entendiendo que todos podamos hacer uso de los mismos juegos".

Entre los principales atractivos del parque, la secretaria adelantó que habrá dos sectores especiales. "El pump track ya de por sí es algo muy específico y fuertemente usado en otras ciudades que lo tienen. Y aparte eso justifica después campeonatos, competencias, que mucha gente de otras ciudades se venga a este parque para usar ese tipo de circuito", sostuvo.

A eso se sumarán dos espacios temáticos que, por el momento, se mantienen parcialmente en reserva. "Tenemos dos sectores estrella. Uno es la Loica, que no voy a dar más detalles porque tiene efecto sorpresa. Y el otro es el Zorro Colorado", reveló.

Finalmente, Lemir explicó que el municipio se encuentra concluyendo la documentación técnica y administrativa para iniciar la obra cuanto antes. Asimismo, la funcionaria aseguró que el Parque Lineal representa un anhelo compartido por distintas áreas del municipio y confió en el impacto que tendrá para la comunidad: "Es un sueño de varios dentro del municipio y yo creo que, si todo se da como pensamos que se va a dar, el pueblo de Esquel lo va a disfrutar".

R.G