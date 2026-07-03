Un lugar más parecido a su casa: ALCEC inauguró un espacio para pacientes oncológicos

La inauguración de la Casa de ALCEC marca la concreción de un proyecto que la institución venía impulsando desde hace años. Así lo expresó, Liliana Tamame, quien destacó el trabajo conjunto con el Municipio de Esquel y el servicio de oncología para poner en funcionamiento un espacio destinado a pacientes de la región que deben permanecer varios días en la ciudad para realizar tratamientos o estudios.

“Realmente estamos muy felices de poder tenerlo. Esto fue pensado ya hace muchos años, pero siempre era una gran dificultad llegar a tenerla”, afirmó Tamame.

Tamame recordó que la iniciativa comenzó a tomar forma tras las últimas elecciones municipales, cuando ALCEC presentó sus necesidades a todos los candidatos. “En realidad, en el momento que fueron las elecciones para los intendentes hace dos años, le planteamos a todos los que se habían postulado las necesidades. Al ser elegido Matías Taccetta, seguimos el contacto. Y bueno, nos planteó la posibilidad de poder tener una casa”.

Según explicó, el proyecto definitivo contempla la construcción de un edificio propio, aunque mientras tanto se optó por una solución inmediata. “Ya tenemos un terreno para la casa definitiva, que eso va a ser más adelante. Y para poder empezar a atender a los pacientes, la idea fue poder alquilar la casa”.

En ese marco, detalló el acuerdo alcanzado con el municipio: “Entonces, el municipio alquila la casa y nosotras nos hacemos cargo de lo que son servicios, de los seguros de la casa y también de la limpieza, es decir, para que esté acorde a las necesidades de los pacientes oncológicos”.

Tamame explicó que el inmueble funcionará como una casa de tránsito y tendrá capacidad para alojar simultáneamente a dos pacientes, cada uno con un acompañante. “Es una casa de tránsito, entonces por vez se pueden quedar dos personas con un acompañante. Porque, por ejemplo, las quimios necesitan que vengan con alguna persona porque puede descompensarse, puede pasar algo”, señaló.

El acceso al alojamiento estará coordinado por el Hospital Zonal. “El alojamiento se va a tramitar a través de oncología del hospital. Ellos son los que nos van a decir quiénes son los pacientes que necesitan el servicio y, por otro lado, los tiempos que requiere cada uno”.

La vivienda cuenta con cocina completamente equipada, dos habitaciones, baño, comedor-living y un amplio patio. “Tenemos una cocina que es el espacio amplio donde se puede cocinar, están todos los elementos necesarios para las personas que estén alojadas. Tenemos dos habitaciones, un baño y un espacio también que es como un comedor, un living para poder estar”.

Uno de los aspectos más valorados por ALCEC es la ubicación del inmueble, justo frente al Hospital Zonal. “Empezamos pensando en la posibilidad de una compra, que no fue posible, y después empezamos a buscar... Ya habíamos visto muchas, y un día Melisa, de Inmobiliaria Glass, nos dice ‘hay una casa que recién entró, ¿la quieren ver?’. Y cómo le íbamos a decir que no, estaba frente al hospital, que era lo que veníamos buscando y esperando”, relató.

La referente de ALCEC indicó que el servicio estará destinado prioritariamente a personas sin cobertura médica o con dificultades para acceder a las prestaciones. “Las personas en especial que no tienen obra social o que su obra social tiene muchas dificultades, esa sería la prioridad. Después, si hay espacio, se irá viendo cómo se administra”.

Finalmente, Tamame adelantó que la casa comenzará a utilizarse en los próximos días. “Acabamos de charlar con una de las doctoras, y para la semana que viene es muy probable que tengamos ya gente”.

R.G