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Por Redacción Red43

El Hospital de Esquel suma una sala de diálisis única y un tomógrafo de vanguardia

El nosocomio cordillerano es el primer centro público en contar con este equipamiento especial. Las mejoras y la tecnología incorporada demandaron una inversión superior a los 600 mil dólares. 
Por Redacción Red43

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El Hospital Zonal de Esquel sumó importantes mejoras edilicias y equipamiento de alta complejidad, consolidándose como el centro de salud de referencia para toda la región cordillerana. La readecuación edilicia y la incorporación tecnológica forman parte de un plan integral para transformar la atención sanitaria de la comarca.

 

Las nuevas instalaciones destacan por la habilitación de una flamante sala de diálisis equipada para garantizar la comodidad de los pacientes bajo tratamiento, convirtiéndose en la primera con estas características dentro del sistema de salud pública provincial.

 

A esto se añade la puesta en marcha de un tomógrafo de última generación que requirió una inversión superior a los 600.000 dólares. Esta incorporación tecnológica se da bajo el Plan Galina, un programa que también apunta a fortalecer el sistema de arancelamiento y recupero financiero a través de las obras sociales de los pacientes, permitiendo que ese dinero se reinvierta de forma directa en más infraestructura local.

 

"Es fundamental que el hospital de Esquel cuente con las prestaciones y con la tecnología que necesita", manifestó el gobernador Ignacio Torres durante la presentación, y agregó que "Esquel es una de las ciudades más importantes que tenemos en la provincia demográficamente, pero a nivel sanitario recibe también pacientes de toda la comarca y merece tener un hospital con esta tecnología".

 

El plan de optimización del establecimiento incluye obras en la segunda planta para ampliar sus prestaciones. Al mismo tiempo, las autoridades médicas confirmaron que se avanza en la recategorización del hospital de Lago Puelo para dotarlo de quirófano propio y descomprimir la demanda derivada hacia Esquel. La actualización tecnológica se complementa además con la llegada de nuevos profesionales especialistas y el desarrollo de la telemedicina en las localidades vecinas, evitando que los habitantes tengan que trasladarse largas distancias para consultas básicas.

 

 

 

 

 

 

 

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