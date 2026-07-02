Día de los Caídos en la Policía Federal y el despliegue de los operativos en la cordillera

"El 2 de julio tiene una fecha muy particular y muy arraigada, muy cara al sentimiento del policía, en donde recordamos el día en que ocurrió una tragedia en 1976. Recordamos a todos nuestros caídos, hasta el último que tuvimos hace unos días atrás en la ciudad de Rosario combatiendo una organización narco-criminal", expresó Fernando Svalej. El comisario explicó que la fecha se instituyó tras un atentado terrorista con una bomba en un comedor de la institución en Buenos Aires, reivindicado por la organización Montoneros, que dejó 23 policías muertos y más de 100 heridos. "La vocación de servir es lo que nos hace ingresar a la Fuerza y es muy importante poder mantener esto vigente porque nace desde el origen mismo", remarcó sobre el significado del acto para los familiares, amigos y camaradas de la Policía Federal Argentina.

Respecto al funcionamiento actual de la delegación en la zona cordillerana, el comisario señaló que se encuentran trabajando para dar respuesta a los requerimientos judiciales y a disposición de la comunidad y de los organismos que lo necesiten. En este sentido, aclaró que la fuerza se encuentra implementando activamente el Plan Invierno en Esquel, el cual no está vinculado a las tareas de vialidad sino al ámbito de la seguridad. "Se refuerzan los protocolos y los distintos planes en distintas zonas del país, y ahora estamos trabajando con el Plan Invierno también aquí. Está enfocado en reforzar los controles en las terminales de ómnibus y los controles en las rutas", precisó sobre las tareas preventivas de la temporada.

En cuanto a los recursos humanos con los que cuenta la institución para cubrir la jurisdicción, Svalej detalló que actualmente disponen de un total de 55 personas en la ciudad de Esquel, a las que se suman 15 efectivos más destinados a la localidad de Trevelin. El jefe policial aclaró además que el ingreso de nuevo personal sigue la dinámica habitual de la fuerza, donde los aspirantes se inscriben a principio de año, realizan su formación y capacitación en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y posteriormente las autoridades superiores determinan sus destinos en los diferentes puntos del país.

Finalmente, el comisario se explayó sobre las tareas operativas y las causas judiciales que tramita la delegación local en la zona. "Las investigaciones son constantes, tanto con la Fiscalía Federal de Esquel como a requerimiento de otras fiscalías de diferentes lugares del país", comentó. Asimismo, enfatizó que la delegación local tiene una competencia amplia y no se limita exclusivamente a una materia específica de la seguridad. "Nosotros no somos solo una división antidrogas, no es que nos dedicamos únicamente al tema del narcotráfico, sino que abarcamos muchísimos otros tipos de delitos y trabajamos mancomunadamente con la justicia y con el Ministerio Público Fiscal de Esquel. Tenemos una innumerable cantidad de investigaciones en curso, muchas de las cuales han dado grandes resultados por diferentes tipos de delitos que afectan a los vecinos de Esquel, y trabajamos diariamente para llevarles una solución", concluyó.

EBW