Frío en Esquel: ¿cómo proteger a los animales?

Con la llegada de las temperaturas bajo cero en Esquel y la región, desde FADAES difundieron una campaña de concientización para recordar la importancia de proteger a las mascotas durante el invierno.

Desde la organización señalaron que dejar a un perro o un gato a la intemperie, sin un lugar adecuado donde refugiarse, no solo pone en riesgo su salud, sino que también constituye una situación de maltrato animal que puede ser denunciada.

"Ellos también sienten frío, miedo y dolor", remarcaron desde la fundación, al advertir que la exposición prolongada a las bajas temperaturas puede causar hipotermia, enfermedades respiratorias, congelamiento en orejas, patas y cola, e incluso la muerte.

En ese sentido, destacaron que brindar un espacio cálido y seguro "no cuesta nada" y puede marcar la diferencia entre el bienestar y el sufrimiento de una mascota.

Entre las recomendaciones difundidas por FADAES se encuentran:

- Proporcionar una caseta o refugio elevado, seco y protegido del viento, la lluvia y la nieve.

- Si no se cuenta con una casilla, improvisar un refugio, utilizando mantas para aislar del frío.

- Evitar que perros y gatos permanezcan durante la noche o por largos períodos a la intemperie.

- Revisar que el lugar donde descansan permanezca seco y protegido de la humedad.

La fundación recordó además que las mascotas dependen completamente del cuidado de sus responsables y que garantizarles condiciones adecuadas durante el invierno es una obligación.

Finalmente, FADAES llamó a la comunidad a extremar los cuidados durante esta temporada y resumió el mensaje de la campaña en una consigna clara: "El frío también duele. Amá, protegé y cuidá. No los expongas al frío".

R.G