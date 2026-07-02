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02 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Se incendió una casa entregada a damnificados en Epuyén

Una de las viviendas otorgadas hace pocos días a familias afectadas por los incendios forestales de enero en Epuyén sufrió pérdidas totales tras un siniestro registrado este jueves por la mañana.
Por Redacción Red43

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Un incendio destruyó por completo una de las viviendas entregadas recientemente a las familias damnificadas por los incendios forestales de enero en la localidad de Epuyén.

 

El siniestro ocurrió este jueves en horas de la mañana en el sector de La Angostura, en las proximidades de Los Paredones. Según los primeros datos sobre el hecho, el fuego se habría originado a raíz de un inconveniente en el tiraje de una estufa. Esto provocó que las llamas se propagaran rápidamente hacia el techo de la estructura, ocasionando la destrucción total del inmueble.

 

La propiedad había sido entregada hace apenas una semana por el gobernador Ignacio Torres en el marco de la asistencia a los afectados por el gran incendio de principio de año. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de emergencia, y afortunadamente no se reportaron personas heridas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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